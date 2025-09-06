Tjäna 200 kr/h & stöd barns framtid med Rädda Barnen!
2025-09-06
UTOMHUS TJÄNST
Vill du vara med och förändra barns liv? Vi söker passionerade och utåtriktade ambassadörer som vill representera Rädda Barnen på gator, torg, gallerior, butiker och tågstationer. Detta är din chans att arbeta för en global barnrättsorganisation som kämpar för barns rätt till trygghet, utbildning och en ljus framtid!
Varför jobba med oss?
Konkurrenskraftig lön: Fast timlön på 200 kr och chans till personlig och professionell utveckling.
Gör skillnad: Inspirera människor att bli månadsgivare och bidra till att stödja utsatta barn i Sverige och världen.
Flexibelt och meningsfullt: Arbeta 3-5 dagar i veckan med tider som passar dig (mån-fre 11:30-16:30, inkl. 25 min rast).
Härlig gemenskap: Möt fantastiska människor, bygg relationer och arbeta i en målinriktad, stöttande miljö.
Utveckling och karriär: Få utbildning och stöd från erfarna ledare, med möjlighet att växa till teamledare eller projektledare.
Vem är du? Du är social, självgående och brinner för att skapa förändring. Du älskar att möta människor, är kommunikativ och trivs i en miljö där du kan inspirera andra. Erfarenhet av försäljning eller fundraising är ett plus, men inte ett krav - vi lär dig allt du behöver!
Om Rädda Barnen: Rädda Barnen är en ledande barnrättsorganisation som arbetar för att ge barn en trygg uppväxt, utbildning och skydd. Genom vårt arbete påverkar vi beslutsfattare och sprider kunskap om barns rättigheter - ett livsviktigt uppdrag.
Om oss som arbetsgivare: Vi är en etablerad insamlingsbyrå med över 30 års erfarenhet av fundraising i Sverige och internationellt. Sedan 2007 har vi samarbetat med över 40 ideella organisationer, alltid med fokus på kvalitet, givarvård och effektivitet. Vi är stolta över att göra skillnad - och vi vill ha dig med på resan!
Redo att förändra världen med oss?
Skicka in din ansökan idag och bli en del av vårt team! Start omgående. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-10
E-post: christopher.tran@fundraisingbyran.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "F2F". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Fundraising Byrån Stockholm AB
(org.nr 556734-1648), http://www.fundraisingbyran.se
113 51 STOCKHOLM Jobbnummer
9495827