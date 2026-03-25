Tjäna 1 0003 000 kr per dag Dörrknackare sökes (Göteborg)
2026-03-25
Vill du ha ett jobb där din insats direkt påverkar din lön?
Vi söker drivna och sociala personer som vill arbeta ute i villaområden och hjälpa husägare att ta hand om sina fastigheter.
Du kommer att representera VästRent AB och erbjuda tjänster som fasadtvätt, taktvätt och altantvätt till kunder med tydligt behov. Arbetet är enkelt att komma in i och vi ger dig rätt förutsättningar för att lyckas.
Vi erbjuder:
Provision: 20-25% per affär
Möjlighet att tjäna 1 000-3 000 kr per dag
Frihet under ansvar
Ett jobb där du är aktiv och rör på dig
Om rollen:
Ingen erfarenhet krävs
Du jobbar utomhus i villaområden
Du tar kontakt med husägare och erbjuder våra tjänster
Du arbetar självständigt och resultatinriktat
Vi söker dig som:
Är social och vågar ta kontakt med människor
Har driv och vill tjäna pengar
Gillar att arbeta utomhus
Är målmedveten och positiv
Låter det intressant?
Skicka en kort presentation om dig själv samt en profilbild så hör vi av oss!
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-24
E-post: info@vastrent.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Fältagent". Arbetsgivare VästRent AB
(org.nr 559510-4034)
Augusts Barks Gata 9 (visa karta
)
421 32 VÄSTRA FRÖLUNDA Jobbnummer
9819792