Tivolivärdar till Halloween på Furuviksparken
Aktiebolaget Furuviksparken / Kassapersonalsjobb / Gävle Visa alla kassapersonalsjobb i Gävle
2026-07-06
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När de kyliga höstvindarna drar in över Furuvik öppnar parken upp portarna för Halloween. Karuseller och snurrande spel ska dela parken tillsammans med luriga häxor och spöken i en park som vi klätt om till Halloweenskrud. Nu söker vi efter nya stjärnor som vill vara med och skapa magiska och kusliga upplevelser för våra gäster!
Tivolivärd
Som tivolivärd söker vi dig som vill vara med för att skapa upplevelser och överträffa våra gästers förväntningar! När säsongen börjar kan du finna dig köra skrattande barn i en attraktion eller bli expert på att snurra sockervadd. Eller så passar du på att jobba med matupplevelsen i parken, coacha familjer som tävlar i 5-kampsspelen och mycket annat. Våra olika roller som tivolivärd under säsongen 2026 är; attraktionsvärd, butikssäljare, entrévärd, parkfoodvärd och spelvärd. Tjänsterna som parkfoodvärd och spelvärd kan du som fyller minst 16 år under 2026 söka, för övriga tjänster behöver du vara minst 18 år fyllda.
Mer om våra tjänster
Halloween på Furuviksparken pågår under perioden 9-12 oktober, 18-19 oktober 25-26 oktober samt 29 oktober - 2 november. Vi söker dig som kan arbeta majoriteten av dessa dagar samt delta på utbildningstillfällen i samband med uppdraget. Arbetstiderna varierar och innefattar arbete både dagtid, kvällstid och helg. För dessa tjänster behöver du kunna kommunicera på svenska. Lön enligt kollektivavtal. Vi har inte möjlighet att erbjuda personalboende.
Som medarbetare på Furuviksparken får du vara med om en unik möjlighet och skapa minnen för livet. Det är en rolig och utmanande arbetsmiljö med möjlighet att lära känna nya vänner. Du kommer även att få utbildning och träning för att känna dig trygg som tivolivärd hos oss.
Ansök snabbt och enkelt utan CV och personligt brev!
På Furuvik vill vi vara med och bygga CV, därför har vi tagit bort kravet på CV för dessa tjänster och använder oss av urvalsfrågor. Går du vidare i processen väntar Parks and Resorts Servicetest som nästa steg.
Varför ska du söka till just oss?
Att jobba hos oss och ge service i världsklass till varje gäst är en utmaning. Det kan vara stressigt, tufft och tålamodsprövande, det vet vi. Men vi vet också att vi skapar magi i människors vardag! Är du redo att anta denna utmaning så kommer du få en fantastisk arbetsplats och även vänner och minnen - för livet! Vi tror stenhårt på att om vi har roligt på jobbet kommer det att genomsyra allt vi gör.
Urvalet sker löpande, så skicka in din ansökan redan idag! Vi tar endast emot ansökningar via vår hemsida.
Vi ser fram emot att läsa din ansökan!
Om Furuviksparken Furuvik är en unik kombinationspark en mil söder om Gävle, där gäster får uppleva alltifrån spännande djur och häftiga åk i attraktioner till magiska konsertkvällar, hotellövernattningar och camping vid havet. Furuvik är sedan 2010 en del av Parks and Resorts, Nordens ledande aktör inom upplevelseindustrin. I koncernen ingår även några av Sveriges mest populära resmål; Gröna Lund, Skara Sommarland och Kolmården. Parks and Resorts är ett familjeföretag som investerar allt överskott i verksamhetens fortsatta utveckling. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-12 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Aktiebolaget Furuviksparken
(org.nr 556034-9192)
814 91 FURUVIK Arbetsplats
Parks & Resorts - Furuviksparken Jobbnummer
9994529