Tingsryds kommun söker Rektor till vuxenutbildningen
2026-03-10
I Tingsryds kommun vill vi att du känner dig välkommen och delaktig. Vi alla tar ansvar, är engagerade och visar respekt.
Vi är den lilla kommunen med de stora möjligheterna. Där vi genom våra 1200 medarbetare ständigt utvecklas och trivs. Vi som arbetar inom kommunen gör skillnad och påverkar människors vardag. Vi ansvarar för att barn lär sig läsa och skriva och att människor får en god och trygg omsorg.
Vi arbetar också med att skapa förutsättningar för att det byggs hus, att vi har bra vägar, rent vatten och en fin miljö. Hos oss får du Sveriges viktigaste jobb!
Vill du ha ett jobb där du är med och utvecklar vår kommun tillsammans med oss?
Publiceringsdatum2026-03-10Dina arbetsuppgifter
Vi söker dig som vill leda och utveckla vår vuxenutbildning!
Vuxenutbildningen har en viktig roll både för arbetsgivare som söker kompetens och för människor som ska komma in på arbetsmarknaden eller vidare i andra studier. Vi verkar i en omvärld med hög förändringstakt. Nu söker vi dig som har ett genuint intresse för utbildningsfrågor och har ett stort driv för att leda och utveckla verksamheten!
Vuxenutbildningen ingår i arbete- och välfärdsförvaltningen tillsammans med arbetsmarknad, integration och socialtjänst. Tillsammans utgör vi en plattform för vuxnas lärande och inträde på arbetsmarknaden, och en part i kompetensförsörjningen för arbetsgivare.
Verksamheten omfattar gymnasial vuxenutbildning, grundläggande vuxenutbildning, anpassad utbildning för vuxna, svenska för invandrare (SFI), yrkesvux och uppdragsutbildningar. I verksamheten arbetar cirka 15 personer. Här får du möjlighet att arbeta med en stabil kärna av lärare och medarbetare som arbetat i flera år med hög kompetens, stort engagemang och elevfokus. Just nu har vi särskilt fokus på att utveckla våra yrkesutbildningar och stödet till våra elever för att ge goda förutsättningar för lärande.
Som rektor är du insatt i utbildningens alla verksamheter och bidrar med helhetssyn och lösningsfokus för att utveckla våra utbildningar och vårt utbud. Du leder det pedagogiska arbetet och det systematiska kvalitetsarbetet. Du har förmåga att skapa stabila förutsättningar, stödja, utmana och följa upp skolutveckling. Personal-, arbetsmiljö-, ekonomi- och verksamhetsansvar ingår i uppdraget. Med hög grad av externfinansiering är ekonomifokus en viktig del. Vi har en nära samverkan med kommunerna i Blekinge, som utgör vårt primära samverkansområde. I din roll arbetar du kontinuerligt för att skapa en god och effektiv samverkan med allt från interna verksamheter till samverkanskommuner och näringslivet.
Arbetet som rektor kräver drivkraft, tillitsfulla relationer och förmåga till samarbete, att du är strukturerad och uthållig i ditt arbete. Vi erbjuder dig ett omväxlande och meningsfullt jobb med möjlighet att göra skillnad, såväl idag som på lång sikt! Kvalifikationer
Vi söker dig som är en trygg ledare, med integritet och förmåga att fatta beslut. Likaså kan du se till helheten, strukturera, vägleda och driva utveckling utifrån identifierade behov i verksamheten och i omvärlden. Du skapar goda relationer och är närvarande i verksamheten, med ett stort intresse för elevernas lärande. Genom ditt ledarskap skapar du arbetsglädje, ansvarstagande och engagemang. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
Du som söker har högskoleutbildning med pedagogisk inriktning och är väl förtrogen med skolans styrdokument. För att du ska trivas och lyckas ser vi att du har chefserfarenhet från en utbildningsverksamhet. Det är meriterande med erfarenhet av vuxenutbildning i en politiskt styrd organisation. Rektorsutbildning är meriterande
B-körkort krävs. Ersättning
