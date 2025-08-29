Tingsmeriterad jurist till allmänjuridiska enheten
Stockholms kommun / Juristjobb / Stockholm Visa alla juristjobb i Stockholm
2025-08-29
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Stockholms kommun i Stockholm
, Solna
, Sundbyberg
, Järfälla
, Upplands Väsby
eller i hela Sverige
Stockholm - vår huvudstad med miljoner drömmar, förväntningar och ambitioner. Vi jobbar för alla som lever här idag och i framtiden. Nu söker vi dig som vill tänka stort, nytt och annorlunda med oss - för stockholmarna.
Stadsledningskontoret är kommunstyrelsens förvaltning. Vi ansvarar för styrning, uppföljning och utveckling av stadens verksamheter utifrån den vision och budget som kommunfullmäktige har beslutat om. Vi är drygt 350 anställda som i huvudsak arbetar med strategiska frågor som har stor betydelse för stadens verksamheter.
Välkommen till oss
Juridiska avdelningen inom Stockholms stads stadsledningskontor ansvarar för att tillhandahålla kvalificerad juridisk rådgivning och service till stadens nämnder, förvaltningar, bolag och stiftelser.
Avdelningen ger också service till kommunfullmäktige och kommunstyrelsen.
Vi är cirka 60 medarbetare, varav omkring 35 är jurister. Avdelningen är organiserad i fyra enheter: Allmänjuridiska enheten, Social- och skoljuridiska enheten, Enheten för verksamhetsstöd samt KF/KS-kansli - enheten för kommunfullmäktiges och kommunstyrelsens kansli.
Allmänjuridiska enheten arbetar främst med fastighetsrätt, avtalsrätt, kommunalrätt, offentlighet- och sekretess, upphandling och skadeståndsrätt men även miljörätt och entreprenadrätt. Vi söker nu en tingsmeriterad jurist till Allmänjuridiska enheten och tjänsten är ett vikariat på cirka ett år.
Din roll
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter innebär att:
vara rådgivare till stadens förvaltningar, bolag och stiftelser
företräda staden som ombud i domstolar m.m.
lämna yttranden i juridiska frågor
upprätta, granska och tolka avtal
biträda i förhandlingar
genomföra utbildningar
Din kompetens och erfarenhet
Vi söker dig som har:
en juristexamen
fullgjord notarietjänstgöring vid allmän domstol
mycket god förmåga att uttrycka dig väl på svenska i både tal och skrift.
Det är meriterande om du har:
erfarenhet inom något av angivna rättsområden, särskilt fastighetsrätt
erfarenhet från kommunal verksamhet
Som person är du kommunikativ och har en förmåga att bygga och vårda starka relationer både internt på arbetsplatsen och externt gentemot uppdragsgivare. Du är noggrann och har ett väl utvecklat omdöme, vilket gör att du kan hantera komplexa situationer på ett tryggt och effektivt sätt. I ditt arbete är du snabb, strukturerad och levererar med hög kvalitet. Vidare uttrycker du dig tydligt och precist, både muntligt och skriftligt, för att säkerställa en klar och effektiv kommunikation.
Vi erbjuder
Vi erbjuder goda anställningsförmåner såsom friskvårdsbidrag, flexibel arbetstid och möjlighet till distansarbete (upp till 50%).
Läs gärna mer om vilka förmåner du får som medarbetare i Stockholms stad härPubliceringsdatum2025-08-29Övrig information
Stockholms stad arbetar med kompetensbaserad rekrytering som syftar till att se till varje persons kompetens och därmed motverka diskriminering. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-12 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/4841". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Stockholms kommun
(org.nr 212000-0142) Arbetsplats
Stockholms stad, Stadsledningskontoret, Juridiska avdelningen Kontakt
Nathalie Aspeqvist, Rekryteringskonsult nathalie.aspeqvist@stockholm.se Jobbnummer
9483435