Timvikarierande undersköterska till till Järva Vårdcentral spånga
Prima Vård Sverige AB / Undersköterskejobb / Stockholm Visa alla undersköterskejobb i Stockholm
2025-12-22
Timvikarierande undersköterska till Järva vårdcentral
Järva vårdcentral söker dig som är undersköterska med lång erfarenhet inom akutsjukvård, primärvård och/eller hemsjukvård och som vill arbeta som timvikarie hos oss.
Vill du vara en del av ett engagerat team på vår fina mottagning? Beskriver du dig som serviceinriktad och trivs med möten med människor? Då kan detta vara tjänsten för dig!
Vad erbjuder vi?
Som undersköterska hos oss kommer du att arbeta med varierande arbetsuppgifter, bland annat:
Provtagning
Hantering av provsvar och remisser
EKG
Assistera läkare och sjuksköterskor vid undersökningar
Medverkan vid mindre operationer
Egen mottagning med exempelvis omläggningar, blodtryckskontroller och katetervård
Vi arbetar i journalsystemet Take Care, och det är meriterande om du har erfarenhet av detta.
På Järva vårdcentral arbetar vi i team där alla professioner är lika viktiga. Vi har en fast läkarstab och god tillgänglighet med allmänna kommunikationer. Arbetsglädje och samarbete är en självklar del av vår vardag.
Vem söker vi?
Vi söker dig som:
Är utbildad undersköterska
Har erfarenhet av provtagning, såromläggning, KAD och blodtryck
Ger god omvårdnad och har ett professionellt och serviceinriktat bemötande
Är noggrann, effektiv, initiativtagande och ansvarstagande
Har god samarbetsförmåga och en positiv inställning
Mer om tjänsten
Anställningsform: Timvikariat
Tjänstgöringsgrad: Enligt överenskommelse
Ansökningar hanteras löpande - vänta inte med att skicka in din ansökan!
Vid frågor är du välkommen att kontakta:
Verksamhetschef
Lilian Issa Om företaget
Prima Vårds filosofi bygger på det lokala engagemanget och att den bästa kvalitetsutvecklingen sker genom lokalt engagemang. Prima Vård är ett familjegrundat vårdbolag med verksamhet inom primärvård, barn-och kvinnosjukvård, psykiatri samt företagshälsovård. I bolaget ingår omkring 100 lokala vårdenheter med stor bredd.
Intresserad om att läsa mer om Prima Vård? Slå oss gärna en signal eller besök gärna vår hemsida:https://primavard.se/om-prima-vard Ersättning
