Timvikarierande undersköterska till till Järva Vårdcentral spånga

Prima Vård Sverige AB / Undersköterskejobb / Stockholm
2025-12-22


Timvikarierande undersköterska till Järva vårdcentral
Järva vårdcentral söker dig som är undersköterska med lång erfarenhet inom akutsjukvård, primärvård och/eller hemsjukvård och som vill arbeta som timvikarie hos oss.

Vill du vara en del av ett engagerat team på vår fina mottagning? Beskriver du dig som serviceinriktad och trivs med möten med människor? Då kan detta vara tjänsten för dig!

Vad erbjuder vi?
Som undersköterska hos oss kommer du att arbeta med varierande arbetsuppgifter, bland annat:

Provtagning

Hantering av provsvar och remisser

EKG

Assistera läkare och sjuksköterskor vid undersökningar

Medverkan vid mindre operationer

Egen mottagning med exempelvis omläggningar, blodtryckskontroller och katetervård

Vi arbetar i journalsystemet Take Care, och det är meriterande om du har erfarenhet av detta.

På Järva vårdcentral arbetar vi i team där alla professioner är lika viktiga. Vi har en fast läkarstab och god tillgänglighet med allmänna kommunikationer. Arbetsglädje och samarbete är en självklar del av vår vardag.

Vem söker vi?
Vi söker dig som:
Är utbildad undersköterska

Har erfarenhet av provtagning, såromläggning, KAD och blodtryck

Ger god omvårdnad och har ett professionellt och serviceinriktat bemötande

Är noggrann, effektiv, initiativtagande och ansvarstagande

Har god samarbetsförmåga och en positiv inställning

Mer om tjänsten
Anställningsform: Timvikariat

Tjänstgöringsgrad: Enligt överenskommelse

Ansökningar hanteras löpande - vänta inte med att skicka in din ansökan!

Publiceringsdatum
2025-12-22

Kontaktuppgifter för detta jobb
Vid frågor är du välkommen att kontakta:
Verksamhetschef
Lilian Issa


Om företaget
Prima Vårds filosofi bygger på det lokala engagemanget och att den bästa kvalitetsutvecklingen sker genom lokalt engagemang. Prima Vård är ett familjegrundat vårdbolag med verksamhet inom primärvård, barn-och kvinnosjukvård, psykiatri samt företagshälsovård. I bolaget ingår omkring 100 lokala vårdenheter med stor bredd.

Intresserad om att läsa mer om Prima Vård? Slå oss gärna en signal eller besök gärna vår hemsida:
https://primavard.se/om-prima-vard

Ersättning
Timvikare

Sista dag att ansöka är 2026-01-18
