Timvikarierande sjuksköterskor till Ystads kommun!
Ystad kommun / Sjuksköterskejobb / Ystad Visa alla sjuksköterskejobb i Ystad
2025-09-02
, Tomelilla
, Skurup
, Sjöbo
, Simrishamn
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Ystad kommun i Ystad
Ystad är den lilla staden med de stora möjligheterna. Här finns unika naturupplevelser, en levande historia, ett dynamiskt kulturliv och mångfald av fritidsaktiviteter. Vi har också ett rikt näringsliv som verkar både lokalt och globalt.
I Ystads kommun är vi cirka 2900 engagerade medarbetare som bidrar och gör skillnad. Tillsammans skapar vi en bättre vardag för våra invånare, företag, organisationer och besökare, nu och i framtiden.
För oss är ledarskapet viktigt, därför utbildas alla chefer i utvecklande ledarskap. Vi erbjuder dig en trygg anställning där du gör en meningsfull insats i samhället. Här hittar du även många karriärmöjligheter i en organisation som ständigt utvecklas.
Vi står stadigt på vår värdegrund som är - Bättre Tillsammans, som kännetecknas av mod, tillit, delaktighet och professionalitet.
Inom social omsorgsförvaltningen arbetar cirka 1200 engagerade medarbetare som bidrar till att ge stöd och omsorg till de som behöver i vår kommun. Arbetet sker inom äldreomsorg, hemtjänst, funktionsnedsättning och socialpsykiatri, individ- och familjeomsorg.Publiceringsdatum2025-09-02Arbetsuppgifter
Framtidens sjuksköterskor finns hos oss - vill du bli en i vårt team?
Hälsa- och sjukvårdsenheten består av sjuksköterskor, arbetsterapeuter, fysioterapeuter, rehabiliteringsassistenter och HSL-USK. Vi arbetar med patienter från 18 år och uppåt som har behov av hälso- och sjukvård på primärvårdsnivå i hemmet, både inom särskilt och ordinärt boende.
Hos oss arbetar vi med hemsjukvård i ordinärt boende och
särskilt boende. Ditt jobb är att göra medicinska bedömningar, hantera läkemedel och ge stöd och råd till omvårdnadspersonalen. Du planerar hälso- och sjukvårdsinsatserna för den som behöver vård. En bra kontakt med anhöriga är också ditt ansvar. Arbetet som sjuksköterska hos oss kräver både beslutsamhet och analytiskt tänkande.
Som timvikarie kan du vara placerad på både särskilt boende och ordinärt boende utifrån enheternas behov. Här finns möjlighet att arbeta både på landet och i stan. På våra större boende har du andra sjuksköterskekolleger på plats medan på det mindre arbetar du ensam.
Självklart anpassar vi introduktionen utifrån dina förutsättningar. Hos oss får du vara med och utveckla hemsjukvården i Ystad kommun!Kvalifikationer
Tycker du om att arbeta självständigt men i samarbete med vårdpersonalen i teamet? Det är bra, för vi söker personer med god förmåga att handleda och hålla ihop alla insatser. Vi arbetar alltid med en helhetssyn kring patienten. Där har du din styrka.
Du är legitimerad sjuksköterska.
Om du har specialist- eller påbyggnadsutbildning till distriktssköterska är det meriterande, men det är inte ett krav.
All erfarenhet från vård och omsorg är meriterande men även
arbetslivserfarenhet i övrigt.
Du ska ha god datorvana, erfarenhet av att dokumentera i journalsystem och kunna uttrycka dig väl i tal och skrift. Arbetet kräver att du har B-körkort.
Rekrytering sker löpande, vänta därför inte med din ansökan.
För att underlätta rekryteringsprocessen ber vi dig att bifoga din legitimation från socialstyrelsen.
ÖVRIGT
Medarbetare sökes under förutsättning att tjänsten inte måste tas i anspråk av redan anställd personal eller personer med företrädesrätt.
Ystad är den lilla staden med de stora möjligheterna. Här finns naturupplevelser utöver det vanliga, en levande historia, ett sjudande kulturliv och mångfald av fritidsaktiviteter. Här finns också ett rikt näringsliv som verkar både lokalt och globalt.
Ystads kommun arbetar för en god personalpolitik som främjar trivsel och goda arbetsprestationer. Vi tror på engagerade medarbetare som skapar en bättre vardag för våra invånare.
Vår värdegrund Bättre Tillsammans kännetecknas av fyra ord som tydligt summerar vad vi som arbetsgivare står för; Mod, Tillit, Delaktighet och Professionalitet.
Alla medarbetare ska erbjudas förutsättningar till en god hälsa och därför arbetar vi aktivt med vår arbetsmiljö. Vi erbjuder friskvård och en rökfri arbetstid. Ersättning
Timlön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-16 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C275544". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Ystad kommun
(org.nr 212000-1181) Arbetsplats
Ystads kommun, Social omsorgsförvaltningen Kontakt
Bemanning och Rekryteringsenheten rekrytering.hvo@ystad.se 0411-57 70 23 Jobbnummer
9487523