Timvikarierande SFI-lärare till studieväg 1 till Komvux Helsingborg
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2026-07-07
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Om arbetsplatsen
Framtidens välfärd är vår stora utmaning. För att klara den har vi på arbetsmarknadsförvaltningen ett mycket viktigt uppdrag: Vi ska göra det möjligt för invånare med ekonomiskt bistånd att bli självförsörjande så snabbt som möjligt, men även bidra till att arbetsgivare hittar rätt kompetens.
Vi möter utmaningen med ett brett utbud av vuxenutbildningar och arbetsmarknadsinsatser – och provar nya sätt att arbeta tillsammans med näringslivet, andra förvaltningar, myndigheter och civilsamhället. För att lyckas måste vi våga, testa nytt och hitta smarta lösningar.
Vi är cirka 400 kollegor på förvaltningen, och vår roll är att ge invånare de rätta verktygen så att de kan ta ansvar för sin egen utveckling och försörjning.Publiceringsdatum2026-07-07Dina arbetsuppgifter
Komvux Helsingborg är Helsingborgs stads egen anordnare av vuxenutbildning och erbjuder SFI, föräldrasvenska, grundläggande och gymnasial vuxenutbildning samt särskild utbildning för vuxna. Som en del av arbetsmarknadsförvaltningen bedriver vi också undervisning i olika arbetsmarknads- och integrationsinsatser. Vår storlek och bredd ger många möjligheter till ett omväxlande och spännande arbete.
Vi söker en SFI-lärare för undervisning av studerande på studieväg 1, kurs A och B. Utöver språkundervisningen erbjuder vi ett yrkesinriktat program för heltidsstuderande, där deltagarna får insikt i arbetslivet i Sverige och olika branscher.
Som timvikarie ansvarar du för att genomföra lektioner enligt den ordinarie lärarens planering. Vid längre vikariat ingår även att, med stöd, planera undervisningen och välja lämpligt undervisningsmaterial utifrån gruppens behov.Kvalifikationer
Vi söker dig som
har erfarenhet av att undervisa vuxna
har arbetat med studieväg 1 kurs A och B
behörighet för sfi samt lärarlegitimation är meriterande.
Som person har du goda ledaregenskaper i klassrummet och kan entusiasmera eleverna. Du kan samarbeta och tillsammans med kollegor ta ansvar för alla delar av undervisningen. Du är skicklig på att se individens möjligheter och har en förmåga att individanpassa undervisningen. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet. Kvällsundervisning ingår i tjänsten, en kväll i veckan.
Erfarenhet krävs.
Att jobba i Helsingborgs stad
Vill du vara med och skapa en bättre stad tillsammans med helsingborgarna? Då ska du jobba i Helsingborgs stad. Här kan du använda din kreativitet och drivkraft till att göra livet lättare och tryggare för våra invånare, besökare och näringsliv. Tillsammans med nyfikna och hjälpsamma kollegor gör du skillnad i människors liv, både idag och i framtiden. Ett bra jobb idag, en bättre stad imorgon.
Här kan du läsa mer om hur det är att jobba i staden: https://helsingborg.se/arbete/sa-ar-det-att-jobba-i-staden/
Övrig information
Sista dag att ansöka är 2026-07-29
Anställningsform: Tidsbegränsad anställning (intermittent timanställning)
Omfattning: Vid behov
Tillträdesdatum: Enligt överenskommelse
Antal tjänster: 1
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen i Helsingborgs stad använder vi rekryteringsverktyget ReachMee. Därför ber vi dig att skicka in din ansökan via ReachMee genom att klicka på ansökningslänken i annonsen. I ansökan ska CV och övriga för tjänsten relevanta handlingar bifogas, exempelvis utbildningsbevis eller yrkeslegitimation. Du kommer även få besvara urvalsfrågor. Om du saknar svar från oss, kontrollera skräpposten då mejl ibland sorteras dit. Du som söker jobb och har skyddade personuppgifter ska kontakta rekryterande chef i annonsen som kommer guida dig vidare för en säker ansökningsprocess. Du ska inte ansöka digitalt via ansökningslänken. Fackliga företrädare https://intranat.helsingborg.se/hr/samverkan-och-delaktighet/fackliga-foretradare/ Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-29 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "7627". Arbetsgivare Helsingborgs Kommun
(org.nr 212000-1157), https://helsingborg.se/
Stortorget 17 (visa karta
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251 89 HELSINGBORG Arbetsplats
Helsingborgs stad Kontakt
Rektor
Andreas Olsson andreas.olsson3@helsingborg.se +46733898733 Jobbnummer
9995925