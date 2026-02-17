Timvikarierande arbetsterapeut till Nära Vård i Halmstad
2026-02-17
Välkommen till en värderingsstyrd organisation
Vill du vara del i vår HSL-organisation där vi brinner för kvalitet och engagemang så kan detta vara något för dig. Nu söker vi timvikarierande arbetsterapeuter till vårt team i Halmstad.
Vi samarbetar med sjuksköterskor och omvårdnadspersonal i team på våra två särskilda boenden i Halmstad.
Beskrivning av tjänsten
Som arbetsterapeut i vårt rehabteam är det ett krav att du är legitimerad arbetsterapeut. Erfarenhet från liknande arbete är meriterande. Vi arbetar med individuell introduktion. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
Som timvikarie täcker du upp när teamet behöver förstärkning, det kan gälla enstaka dagar och längre perioder som exempelvis under sommaren.
Timvikarie anställning
Dagtid helgfria vardagar
Arbetstider måndag-fredag 08:00-16:00 eller enligt överenskommelse
Tillträdesdatum enligt överenskommelse
Stämmer denna beskrivning in på dig? Sök redan idag!
Du vill ha ett flexibelt arbete där du tillsammans med ditt team kan göra skillnad och ert engagemang uppskattas. Du trivs med att skapa goda relationer med kunder och vill skapa värde för dem och deras anhöriga. Du skulle beskriva dig själv som en serviceinriktad, flexibel och ansvarsfull person som brinner för att hjälpa andra. Du vill vara en del i ett engagerat gäng med härliga kollegor som stöttar varandra och ser till att trivas på jobbet!
Det här kan vi erbjuda dig
Attendo är en trygg arbetsgivare som kan erbjuda dig som vill goda möjligheter att ta mer ansvar eller att gå vidare till nya roller. Vi erbjuder dig som medarbetare utbildningsmöjligheter, kollektivavtal, friskvård samt flera andra förmåner och personalrabatter via vår förmånsportal Attendo+, via samarbete med Benify.
Om rekryteringsprocessen
Före eventuell anställning ska utdrag ur belastningsregistret tillsammans med giltig fotolegitimation visas upp. Om du blir kallad till en intervju behöver du kunna styrka att du har rätt att arbeta i Sverige, genom att uppvisa att du har medborgarskap inom EU/EES eller ett giltigt arbetstillstånd.
Intervjuer sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag, så vänta inte med din ansökan!
Sista ansökningsdag 2026-03-17.
Om Attendo
Attendo är ett av Nordens största omsorgsföretag och startades 1985. Vi är verksamma inom äldreboende och hemtjänst.
Våra värderingar omtanke, engagemang och kompetens vägleder oss dagligen i vårt arbete för att alla ska uppleva trivsel, delaktighet, gemenskap och arbetsglädje.
