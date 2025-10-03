Timvikarierande Anestesisjuksköterska Aleris Art Clinic Göteborg
Aleris Sjukvård AB / Sjuksköterskejobb / Göteborg Visa alla sjuksköterskejobb i Göteborg
2025-10-03
Art Clinic är en del av Aleris sedan 2022. Vi är en av Sveriges största vårdgivare inom bland annat ortopedi, ryggkirurgi samt plastikkirurgi. Våra högspecialiserade kliniker håller en mycket hög standard och är bland de säkraste i Europa. Genom stort fokus på patientsäkerhet, omhändertagande och personlig service skapar vi goda patientupplevelser. Klinikerna är ISO- och miljöcertifierade.Publiceringsdatum2025-10-03Om företaget
Aleris Art Clinic Göteborg är en väletablerad klinik med cirka 85 medarbetare, bestående av läkare, specialistsjuksköterskor, sjuksköterskor, fysioterapeuter, undersköterskor samt administrativ personal. Vi är specialiserade inom ortopedi, ryggkirurgi, estetisk och rekonstruktiv plastikkirurgi och erbjuder våra patienter en sammanhållen vårdkedja från operation till rehabilitering.
Vi samarbetar bl.a. med regionerna och är dom behjälpliga med att upprätthålla vårdgarantin, vi tar även emot privatbetalande patienter samt samarbetar med försäkringsbolag som erbjuder sjukvårdsförsäkringar. Art Clinic är ett center of excellens och erbjuder en väl genomtänkt vård med hög kvalitet, säkerhet och en genomtänkt patientresa. Vårt arbete genomsyras av hög kvalitet, trygghet, omsorg och hög service. Våra ledord är: Ansvarsfullt, Enkelt och Innovativt.
Rollen
Arbetsuppgifterna för en legitimerad anestesisjuksköterska är sedvanligt förkommande uppgifter där du ansvarar för den enskilda patientens omhändertagande med fokus på det perioperativa vårdförloppet. Arbetsuppgifterna består i anestesiologisk omvårdad där du i huvudsak kommer vara placerad på sal och söva patienter.
Operationsavdelningen består av 5 operationssalar belägna över 2 våningsplan. Vi bedriver vår operationsverksamhet i huvudsak dagtid måndag till fredag.
Hos oss är patienten är alltid i centrum och du arbetar för att uppnå god vård i den dagliga verksamheten. Patientsäkerhet, patientbemötande och vårdkvalitet är stöttepelare i vår verksamhet.
Vårt erbjudande
Utöver bli en del i en fantastisk arbetsgrupp inne hos oss på operation så får du som medarbetare tillgång till en rad olika förmåner som stödjer dig både i arbetsliv och privat. Vi strävar efter att skapa de bästa möjliga förutsättningarna för dig att trivas och utvecklas. Läs mer om våra förmåner här.
Vi erbjuder även:
En anpassad introduktion efter ditt behov
En företagskultur där medarbetarskap och nya idéer uppmuntras
Friskvårdsbidrag baserat på tjänstgöringsgrad
God arbetsmiljö med korta beslutsvägar med fokus på att skapa rätt förutsättningar och möjlighet att påverka verksamheten
Om dig
Du är legitimerad Anestesisjuksköterska med flera års arbetslivserfarenhet och är trygg i din arbetsroll. Det är meriterande om du har tidigare erfarenhet av ortopedi och/eller plastikkirurgi.
Hos oss arbetar vi med stort fokus på patientflöde och är måna om att kombinera både medicinsk omvårdnad med högkvalitativ service gentemot våra patienter. Som person behöver du därför vara säker i din roll, har ett positivt förhållningssätt samt har lätt för att kommunicera och skapa goda relationer med såväl medarbetare som kollegor.
Anställningsvillkor Anställningsform: Timanställning vid behov Omfattning: Deltid Tillträde: Enligt överenskommelse Lön: Individuell lönesättning Kollektivavtal finns Så ansöker du
Verkar det vara något för dig? Hör av dig!
Urval sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdatum. Vi ser gärna att du skickar din ansökan innan 2025-11-07.
För frågor om tjänsten, kontakta:
Teamledare Anestesi: Christina Markus christina.markus@aleris.se
Vi ser fram emot din ansökan! Ersättning
Sista dag att ansöka är 2025-11-07 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Aleris Sjukvård AB
(org.nr 556068-8425), https://www.aleris.se Arbetsplats
Aleris Sverige Jobbnummer
9539465