Timvikarier vaken natt sökes till glad 4årig barnkund i Knivsta
Alma Assistans AB / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Uppsala Visa alla vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb i Uppsala
2026-07-30
, Östhammar
, Sigtuna
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, Håbo
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Alma Assistans AB i Uppsala
, Östhammar
, Sigtuna
, Österåker
, Håbo
eller i hela Sverige
Alma Assistans är det engagerade företaget som i samarbete med kunden skapar den personliga assistansen. Vi jobbar nära kunden och vet att goda relationer är nyckeln till en väl fungerande assistans. Vi är verksamma i hela Sverige med huvudkontor i Uppsala och lokala kontor i Gävle, Stockholm, Göteborg, Helsingborg, Jönköping och Växjö.
Vill du ha ett meningsfullt arbete där du gör verklig skillnad? Är du undersköterska, studerar till sjuksköterska, läkare, fysioterapeut eller inom annat vårdyrke? Då kan detta vara ett uppdrag för dig.
Vi söker nu engagerade och ansvarstagande personliga assistenter till en 4-årig kund som bor tillsammans med sina föräldrar i natursköna och trivsamma omgivningar utanför Knivsta. Kunden har assistans dygnet runt och behöver tillsyn och övervakning under natten.
Under natten är det viktigt att du är uppmärksam, trygg och har förmågan att behålla fokus under hela arbetspasset. Rollen innebär ett stort ansvar där din närvaro och uppmärksamhet är avgörande för kundens trygghet och säkerhet.Publiceringsdatum2026-07-30Om tjänsten
Arbetstiderna är förlagda som vaken natt:
Måndag - söndag kl. 22.00-08.00
Vi söker både dig som vill arbeta regelbundet på schema och dig som vill kombinera tjänsten med studier eller annat arbete.
Vi söker dig som:
• Är lugn, trygg och ansvarstagande.
• Är lyhörd och har god förmåga att läsa av situationer.
• Har ett genuint intresse för att arbeta med barn.
• Kan behålla fokus och uppmärksamhet även under lugnare perioder på natten.
• Behärskar svenska väl i tal och skrift.Kvalifikationer
Meriterande
• Utbildad undersköterska.
• Pågående eller avslutade studier inom vård, medicin eller omsorg.
• Erfarenhet av arbete med barn.
• Erfarenhet som personlig assistent.
• Erfarenhet av andningsövervakning eller andningshjälpmedel.
• Aktuell HLR-utbildning för barn.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet
För att trivas och lyckas i rollen tror vi att du är en person som känner dig bekväm med ansvar, arbetar strukturerat och kan agera lugnt även i situationer som kräver snabba bedömningar. Du ser värdet i att skapa trygghet för både kunden och familjen och vill vara en del av ett viktigt team runt barnet.
Låter det här som ett uppdrag för dig?
Välkommen med din ansökan redan idag.
Urval och intervjuer sker löpande. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivare Alma assistans AB
(org.nr 556791-9062)
753 23 UPPSALA Kontakt
Kontakt
Robin Fält Robin.falt@friab.se 0702647878 Jobbnummer
10016158