Timvikarier till Vård- och omsorgskontoret och Socialkontoret
Norrköpings kommun / Undersköterskejobb / Norrköping Visa alla undersköterskejobb i Norrköping
2025-10-09
, Söderköping
, Finspång
, Linköping
, Katrineholm
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Norrköpings kommun i Norrköping
, Söderköping
, Linköping
, Åtvidaberg
, Motala
eller i hela Sverige
Uppskattar du en aktiv vardag med mycket mänsklig kontakt? Då kan du bli vår nya timvikarie inom vård och omsorg!
Vilka är vi?
Vård- och omsorgskontoret söker vikarier för arbete inom hemtjänst och äldreboende och Socialkontoret för arbete inom verksamheter för personer med funktionsnedsättning.
Vård- och omsorgskontorets uppdrag är att se till att äldre får vård, stöd och omsorg. Vi arbetar med ett personcentrerat förhållningssätt där arbetet styrs och utgår från brukarens behov. Socialkontoret vill skapa trygghet och god social service för de vi är till för i Norrköping. Vi arbetar med stöd och hjälp till människor som är särskilt utsatta eller i olika svårigheter. Vårt fokus ligger alltid på att möta individens behov, särskilt när det handlar om barns bästa.
Klicka på länken nedan om du är nyfiken på att veta mer om våra vårdverksamheter inom Norrköpings kommun:
Vikarie inom vård och omsorgPubliceringsdatum2025-10-09Arbetsuppgifter
Som medarbetare hos oss kommer du att ha stor betydelse för hur andra människor upplever sin vardag. Du finns där för att ge stöd och omsorg samt skapa trygghet och bidra till meningsfulla dagar. Hur en arbetsdag ser ut skiljer sig mellan våra verksamheter. Majoriteten av våra verksamheter består till stor del av omvårdnadsarbete. Det kan handla om att du hjälper någon att sköta sin personliga hygien eller ta sin medicin.
Vi har även verksamheter där det inte förekommer omvårdnadsuppgifter. Där handlar arbetsuppgifterna om att stötta och motivera personer med en psykisk eller intellektuell funktionsnedsättning. Som medarbetare i en sådan verksamhet stöttar du personer att sköta om sin bostad, matlagning, tvätt och dylikt. Andra vanligt förekommande arbetsuppgifter är att du planerar, genomför eller stöttar upp vid olika sociala aktiviteter. Dokumentation är också en arbetsuppgift som ingår.
Hemtjänst
För att veta mer om hur det är att jobba inom hemtjänsten, klicka på filmen nedan:
Äldreboende
För att veta mer om hur det är att jobba på våra äldreboenden, klicka på filmen nedan:
Verksamheter för personer med funktionsnedsättning
För att veta mer om hur det är att jobba inom våra verksamheter för personer med funktionsnedsättning, klicka på filmen nedan:
Socialpsykiatrin
Socialpsykiatrin är en del av verksamheter för personer med funktionsnedsättning och fokus ligger på social stöttning och motiverande arbete. Vissa brukare kan inom området reagera starkt på olika händelser på grund av sina diagnoser, se ett exempel på en sådan händelse nedan:
Belastningsregisterutdrag
För att arbeta i våra verksamheter för personer med funktionsnedsättning behöver du ett giltigt belastningsregisterutdrag, det kan ta upp till två veckor att få hem belastningsregisterutdraget så beställ gärna ett redan idag. Du kan beställa ditt belastningsregisterutdrag via länken nedan. Observera att du ska beställa belastningsregistret som gäller för arbete med barn med funktionsnedsättning, även om du kommer arbeta med vuxna brukare. För dig med digital brevlåda rekommenderar vi att beställa ett digitalt belastningsregister.
• Beställa belastningsregisterutdrag
Arbetstillstånd
Som arbetsgivare har man skyldighet enligt lag att, innan en anställning påbörjas, kontrollera arbetstagares rätt att vistas och arbeta i Sverige. Om du blir aktuell som kandidat kommer du behöva att visa upp pass alternativt personbevis tillsammans med ID-handling under rekryteringsprocessen. Om du inte är medborgare i Sverige, EU, EES eller Schweiz måste du uppvisa att du har ett giltigt arbetstillstånd eller handling som visar att du är undantagen från skyldigheten att ha arbetstillstånd. Anställning kan ske först efter kontroll av arbetstillstånd, vilket krävs enligt utlänningsförordningen.
Vem är du?
Vi söker dig som fyllt 18 år. Du har ett kundfokus där du kan förstå och tillgodose brukares behov. Du har en god samarbetsförmåga och är med och bidrar ett välfungerande team. Du är flexibel och har inga problem att anpassa dig till förändrade omständigheter. Du visar dessutom gott omdöme genom att ha förmåga att fatta rationella beslut utifrån vad stuationen kräver. Du behöver också ha god förmåga att uttrycka dig på svenska i såväl tal som skrift. Du behöver även uppfylla något av följande krav:
• Avslutad eller pågående utbildning från vård- och omsorgsprogrammet eller barn- och fritidsprogrammet.
• Avslutad eller pågående utbildning inom medicin, vård, pedagogik eller annan utbildning arbetsgivaren bedömer relevant.
• Arbetslivserfarenhet från arbete inom vård- och omsorgsverksamhet eller barnomsorg alternativt annan liknande erfarenhet som arbetsgivaren bedömer relevant.
B-körkort är meriterande.
Har du skyddade personuppgifter?
Vill du ansöka som timvikarie inom vård och omsorg och har skyddade personuppgifter? Skicka inte in din ansökan via den här ansökningssidan. Du som har skyddad identitet kan mejla till a.bemanningsenheten@norrkoping.se
för mer information om hur du ansöker.
Välkommen med din ansökan!
Information om tjänsten
Anställningsform: Vikariat
Tillträdesdatum: Enligt överenskommelse
Arbetstid: Dag/kväll/helg/natt/sovande jour
Sista ansökningsdatum: 31 oktober
Kontakt: bemanningsenheten@norrkoping.se
KÄNSLAN AV ATT BIDRA. MÖJLIGHETEN ATT PÅVERKA
Att arbeta i Norrköpings kommun betyder att du är med och skapar välfärden. Våra 11 000 medarbetare bidrar och gör skillnad. Varje dag. Vi erbjuder en kreativ och dynamisk arbetsplats för nyfikna och öppna människor som vill ha mer än ett jobb. Tillsammans skapar vi Norrköpings framtid.
Vi söker dig som har kompetens att bidra till våra verksamheter oavsett kön, könsidentitet eller könsuttryck, ålder, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning eller funktionsnedsättning.
När du söker jobb hos oss i Norrköpings kommun använder du dig av vårt rekryteringsverktyg. Du påbörjar din ansökan genom att klicka på ansök längst ner i annonsen. Du som har skyddade personuppgifter ska inte skicka in din ansökan via vår hemsida. Ta en direktkontakt med rekryterande chef alternativt rekryteringsspecialist för att diskutera hur du bäst ansöker utifrån ditt skyddsbehov. Kontaktuppgifter finner du i annonsen.
Vi undanber oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons. Ersättning
Individuell lönesättning Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Norrköpings kommun
(org.nr 212000-0456), http://www.norrkoping.se Jobbnummer
9548910