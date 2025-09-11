Timvikarier till våra förskolor inom C Företaget Barnomsorg
C Företaget Barnomsorg Bull Ekonomisk Fören / Barnskötarjobb / Uppsala
2025-09-11
eller i hela Sverige
C Företaget Barnomsorg söker timvikarier till våra förskolor i Uppsala. Urval och intervjuer sker löpande under ansökningstiden, så vänligen lämna in din ansökan till: ansokan@cforetaget.se
referens, Timvikarie
Arbetet innebär att du med kort varsel ska kunna vikariera vid personals frånvaro.Publiceringsdatum2025-09-11Dina arbetsuppgifter
Uppdraget innebär att vikariera på förskolan med barn i 1-5 års ålder. Du deltar i det planerade pedagogiska arbetet.Kvalifikationer
Vi söker dig som kan bidra till en trygg miljö och som vill utmana barnen i dess utveckling och lärande. Att du med din förebild möter barnen med respekt och engagerar dig samt visar nyfikenhet över barnens intressen. Tillsammans med barnen reflekterar, samarbetar och diskuterar.
Du ingår i ett arbetslag som består av förskollärare och barnskötare där ni tillsammans kompletterar och inspirerar varandra. Du kommer att arbeta efter våra styrdokument, vår värdegrund och vår likabehandlingsplan.
På ett professionellt sätt ska du tillsammans med dina kollegor lägga grunden för barnens lustfyllda lärande.
I samråd med dina kollegor har du förmågan att anpassa och prioritera ditt arbetssätt efter verksamhetens behov och barnens bästa.Övrig information
Enligt Skollagen ska utdrag ur belastningsregistret uppvisas innan du anställs inom förskoleverksamhet. Du beställer detta på polisens hemsida.
Välkommen att skicka in dina ansökningshandlingar innehållande CV och personligt brev. Vi är tacksamma att få din ansökan så snart som möjligt och återkommer med besked till dig så snart vi har kommit vidare i rekryteringsprocessen. Skicka till ansokan@cforetaget.se Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-11
E-post: ansokan@cforetaget.se
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Timvikarie". Arbetsgivare C Företaget Barnomsorg Bull Ekonomisk Fören
752 26 UPPSALA
C Företaget Barnomsorg
