Timvikarier till Ungbo HVB och socialpsykiatriskt boendestöd
2025-09-26
Till verksamheter inom HVB och inom det socialpsykiatriska boendestödet söker vi nu ett antal positiva och förtroendeingivande timvikarier.
Vill du förbättra vardagen både för ungdomar och för personer med psykisk ohälsa? Är du en stöttande person som samtidigt kan sätta gränser? Trivs du med att arbeta självständigt? Då kan du vara en av de timvikarier vi letar efter!Publiceringsdatum2025-09-26Arbetsuppgifter
Ungbo
Ungbo HVB är en boendelösning i centrala Mariestad för pojkar och flickor mellan 13 - 20 år. Vi vänder oss till ungdomar vars hemmiljö, sociala problematik eller konflikter omöjliggör en fungerande vardag hemma. På vår enhet har vi fyra platser plus en stödlägenhet. Vi strävar efter att bidra till förändrade, förbättrade och varaktiga livsvillkor för den unga och vi vill skapa förutsättningar för ungdomen och familjen att hitta nya verktyg för samspel.
Tillsammans med uppdragsgivaren, ungdomen och vårdnadshavare utformar vi en individuell behandling på HVB-hemmet. Behandlingen har fokus på att ge våra ungdomar en trygg bas där dina arbetsuppgifter handlar om att skapa en tydlig vardagsstruktur och trygga relationer med stabila vuxna.
Mobilt boendestöd, socialpsykiatrin
På boendestödet underlättar du vardagen hemma hos personer med psykisk ohälsa. Arbetsuppgifterna innebär att du ska arbeta utredande, stödjande och motiverande för att stärka den enskildes egna resurser till ett självständigt liv och ett aktivt deltagande i samhällslivet. Tillsammans med individen planerar och strukturerar du vardagen, fritid och sysselsättning. Ditt uppdrag blir att träna individen till att mer självständigt kunna utföra sina vardagssysslor. Du fungerar också som ett socialt stöd i kontakter med olika myndigheter och anhöriga.
För båda verksamheterna förekommer oregelbunden arbetstid. Vi arbetar både dagtid, kväll, helg, natt och sovande jour.Kvalifikationer
För att passa som timvikarie söker vi dig som har en relevant utbildning exempelvis socialpedagog, behandlingspedagog eller en annan beteendevetenskaplig utbildning. Vi ser gärna att du har tidigare erfarenhet av arbete med barn och ungdomar eller andra personer som har behov av särskilt stöd. Har du vana att arbeta lågaffektivt inom socialt arbete är det meriterande.
Som person ser vi att du kan arbeta självständigt samtidigt som du också ska ha lätt för att samarbeta med andra kollegor, omsorgspersonal och sjuksköterskor med flera. Du bör vara trygg i dig själv som person och ha ett lugnt och stabilt förhållningssätt. Det är viktigt att du är lyhörd och kan möta individen där denne befinner sig och förstå de svårigheter som kan finnas. Du ska kunna fatta självständiga beslut och kunna lösa olika situationer utifrån varje individs förutsättningar och behov.
Du förväntas ha goda kunskaper i svenska språket, både muntligt och skriftligt då dokumentation är en del av arbetet.
Vi kommer att prioritera vikarier som kan vara flexibla och jobba på både Ungbo och boendestöd och som trivs att arbeta med såväl äldre som yngre målgrupper. Vi kommer också prioritera dig som kan arbeta på oregelbundna tider eftersom att vi tjänstgör både på dag, kväll, helg, natt och sovande jour.
B körkort krävs.
Vi hanterar ansökningar löpande vilket betyder att intervjuer kan ske innan sista ansökningsdatum. När du gör din ansökan vill vi ha ett cv där dina tidigare meriter framgår. Det personliga brevet kan du däremot utesluta, istället får du besvara några urvalsfrågor. Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper. Under rekryteringsprocessen kommer vi ta referenser och innan erbjudande om timvikariat vill vi se ett utdrag från belastningsregistret.
ÖVRIGT
Mariestad är framtidskommunen med tydlig riktning, vi ska växa! Här finns jobb, grön omställning, god kommunal service och framtidstro. Detta genomsyrar hela vår verksamhet.
Vi står i startgroparna för en mycket spännande resa med planerade storsatsningar inom flera områden. Etableringarna kommer att innebära stora möjligheter för platsen och organisationen att växa och utvecklas.
Vill du vara med och skapa drömlägen tillsammans? Bli en del av vårt lag när vi formar framtidens Mariestad!
Varmt välkommen med din ansökan!
och upptäck alla Skaraborgs möjligheter! Ersättning
