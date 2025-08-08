Timvikarier till Ulriksdalsskolan och Järvastadens skola, Solna stad
Solna kommun / Grundskollärarjobb / Solna Visa alla grundskollärarjobb i Solna
2025-08-08
, Sundbyberg
, Stockholm
, Danderyd
, Lidingö
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Solna kommun i Solna
, Stockholm
eller i hela Sverige
Är du nyfiken på arbete i skolmiljö och vill vara med och säkerställa en bra skolgång för våra elever i en tid där samarbete är avgörande och där din hjälp gör stor skillnad? Bli vikarie hos oss på Ulriksdalsskolan! Publiceringsdatum2025-08-08Om företaget
Ulriksdalsskolan är en F-9 skola med cirka 700 elever.
Skolan
öppnade 2014 och har en heterogen sammansättning av elever från närområdet. Skolan ligger i
stadsdelen Ulriksdal dit du kan ta dig lätt med både pendeltåg och buss. I närheten av skolan finns fina naturområden.
Järvastadens skola är nystartad en F-3 skola och kommer till hösten ha ca 130 elever. Skolan öppnade 2024 och har en heterogen sammansättning av elever från närområdet. Skolan ligger i stadsdelen Järvastaden dit du kan ta dig lätt med både pendeltåg och buss. I närheten av skolan finns fina naturområden. Till hösten utökas skolan med två förskoleklasser.
Vårt erbjudande
Vi erbjuder dig möjlighet att göra skillnad för våra elever i Solna stad. Du får en möjlighet att testa på ett arbete i skolmiljö där du får utveckla din pedagogiska förmåga samt bygga relationer inför framtida tjänster inom skolorna i Solna stad. Som lärarvikarie i skola och fritidshem hos oss är du en del av ett sammanhang och runt dig har du kunniga och engagerade kollegor som stöttar, utmanar och delar tankar och idéer. Som timvikarie kan du kombinera jobb med studier eller annat arbete.
Tjänsten är en utmärkt möjlighet för dig som studerar eller funderar på en lärarroll i framtiden och vill testa på elevnära arbete. Vi erbjuder ett flexibelt arbete med varierande arbetsuppgifter!
Vad tjänsten innebär
Tjänsten innebär att du kommer att vara lärarvikarie och vikarie i fritidshem på Ulriksdalsskolan och Järvastadens skola och ringas in vid behov. Som timvikarie ersätter du ordinarie personal vid kortare frånvaro. I rollen som timvikarie så genomför du undervisningen i klassrummet och i fritidshemmet utifrån den ordinarie lärarens planering.
Som lärarvikarie kommer du täcka upp i olika årskurser inom grundskolan och hålla lektioner i olika ämnen. Som timvikarie i fritidshem förväntas du delta i aktiviteter med barnen (åldrar 6-12) innan skolan startar eller efter att skoldagen slutat. Under skoldagen är du med i klassrummet och stöttar ordinarie lärare.
Vem söker vi?
Vi söker dig som
- har avslutad gymnasieutbildning med godkända betyg
- behärskar det svenska språket väl i tal och skrift.
Det är meriterande om du
- har avslutad barnskötarutbildning eller relevant erfarenhet av arbete som barnskötare
- är legitimerad lärare eller under utbildning
- har erfarenhet av pedagogiskt arbete.
Vi söker dig som har ett genuint intresse av att arbeta med barn och ungdomar. Hög flexibilitet och lyhördhet är en förutsättning för att som timvikarie snabbt sätta dig in i nya miljöer och därmed kunna bidra till en fungerande verksamhet. Du har en god samarbetsförmåga och är relationsskapande. Du skapar goda relationer med såväl elever som personal. Du är självständig och kan ta egna initiativ. Du kommunicerar på ett tydligt sätt och säkerställer att dina budskap går fram.
Mer information och ansökan
Om du har några frågor är du varmt välkommen att höra av dig till rektor Sofia Nybom på sofia.nybom@solna.se
. Tjänsten är en timanställning vid behov med tillträde snarast eller enligt överenskommelse.
Välkommen med din ansökan innehållandes CV och personligt brev snarast möjligt, dock senast den 22 augusti 2025. Urvalsarbetet kan komma att ske löpande.
OBS! Om du inte har ett aktuellt utdrag ur belastningsregistret rekommenderar vi att du beställer ett sådant så snart som möjligt då vi behöver se detta innan du kan börja din anställning inom skolan.
I Solna arbetar engagerade medarbetare med uppdraget att utveckla staden och välfärden med solnaborna i fokus. Detta gör oss till en spännande och utvecklande organisation att arbeta inom.
Barn- och utbildningsförvaltningen svarar för omsorg och utbildning av barn och ungdomar. I verksamheten ingår förskola och öppna förskolan, fritidshem, grundskola, gymnasium, anpassad skola och anpassad gymnasieskola.
Solna är en framtidsstad i tillväxt, unikt belägen mellan kungliga nationalstadsparkens lugn och storstadens puls. Vår vision är att Solna ska vara en levande och trygg stad, som förenar hållbar utveckling med en god ekonomisk hushållning för att trygga framtidens välfärd. Här finns attraktiva bostäder, framgångsrika företag, utmärkta kommunikationer, förstklassig samhällsservice och ett rikt kultur- och idrottsutbud. Solna stad är nu inne i en spännande utvecklingsfas, befolkningen växer och många företag söker sig hit. Ersättning
Individuell lönesättning Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-08-22 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/331". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Solna kommun
(org.nr 212000-0183) Arbetsplats
Barn- och utbildningsförvaltningen, Skolverksamhet, Ulriksdalsskolan Kontakt
Sofia Nybom sofia.nybom@solna.se Jobbnummer
9450220