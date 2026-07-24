Timvikarier Till Strukturerad Öppenvård Malmö Och Öppenvård Laro
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2026-07-24
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Ref: 20261706Publiceringsdatum2026-07-24Dina arbetsuppgifter
Vi söker dig som vill arbeta inom SÖM (Strukturerad Öppenvård Malmö) samt Öppenvård LARO.
SÖM
Du har som uppdrag att tillsammans med kollegor driva strukturerad öppenvård för personer med skadligt bruk och beroende. Du ska inom ramen för verksamheten planera för och genomföra strukturerad öppenvård både i grupp och individuellt. Behandlingen sker primärt dagtid måndag till fredag utifrån ett schema som rymmer både behandlingssamtal men också aktiviteter och andra psykosociala stödinsatser.
Verksamheten har totalt 20 platser fördelat på två grupper. Målgruppen är vuxna personer med olika typer av skadligt bruk och beroende i behov av en utökad struktur kring behandlingsinsatsen.
Öppenvård LARO
Vi jobbar initialt hands-on med saker av praktisk karaktär för att efter en tid övergå i ett mer återhämtningsinriktat arbetssätt. Insatsen ska vara effektiv och tillgänglig med utgångspunkt i den enskildes behov.
Syftet är att få målgruppen mer följsam till sin underhållsbehandling och att hjälpa den enskilde att undanröja vardagliga hinder och få en ökad livskvalitet. Kontakten med målgruppen är både individuell i form av psykosociala stödinsatser och praktiskt stöd, men innebär också gemensamma måltider (frukost och lunch) samt deltagande i gemensamma frivilliga aktiviteter och temagrupper. I uppdraget ingår samverkan med såväl IFO Utredning som är uppdragsgivare som andra aktörer den enskilde har kontakt med.
Den semistrukturerade öppenvården sker dagtid, måndag till fredag. Verksamheten har totalt 12 platser som Malmöbon ansöker om via sin socialsekreterare på IFO Utredning.Kvalifikationer
Vi söker dig som har en avslutad eller pågående socionomutbildning eller annan högskoleutbildning/YH-utbildning inom socialt arbete. Du ska också ha god datorvana och god förmåga att uttrycka dig i svenska i tal och skrift.
Meriterande för tjänsten är:
erfarenhet av arbete med skadligt bruk och beroende
erfarenhet av förändringsarbete
erfarenhet av samarbeten/samverkan med andra aktörer
erfarenhet av journalföring
utbildning i ÅP, MI, CM, CRA, Återhämtningsinriktat arbetssätt, Första hjälpen psykisk ohälsa, Samsjuklighetsmanualen
B-körkort för manuellt växlad bil
Som person har du lätt för att förhålla dig till ändrade omständigheter. Du kan snabbt förändra ditt synsätt och dina handlingar och ser möjligheter i förändringar. Du arbetar bra med andra, kan lyssna på dina medmänniskor och löser konflikter på ett konstruktivt sätt. Du har också förmågan att organisera och prioritera aktiviteter effektivt.
Om arbetsplatsen
Vid Sveriges största arbetsmarknads- och socialförvaltning jobbar 2500 medarbetare varje dag för att stärka Malmöbor. Tillsammans med Malmöborna vill vi öka möjligheterna till egen försörjning, minska hemlöshet, bidra till att barn och unga ska få bra uppväxtvillkor och verka för att nyanlända ska få goda förutsättningar. Det är ett viktigt och roligt arbete, men långt ifrån enkelt. Sök jobb hos oss, du kommer att göra skillnad.
Malmö stads verksamheter är organiserade i 14 förvaltningar. Vårt gemensamma uppdrag är att skapa välfärd och hållbar samhällsutveckling. Tillsammans med Malmöborna utvecklar vi en ännu bättre stad att bo, verka och vara i; olikheter, livserfarenheter och talanger gör Malmö till en smart stad i hjärtat av Europa. Världens kunskap finns här.
Läs om Malmö stad som arbetsgivare här http://www.malmo.se/jobb
Information om tjänsten
Anställningsform: Timanställning.
Tillträde: Enligt överenskommelse.
Antal tjänster: 4Övrig information
Observera att vi i Malmö stad tagit bort det personliga brevet från ansökningsprocessen och ersatt det med urvalsfrågor, detta för en mer inkluderande rekryteringsprocess och en effektiv kandidatupplevelse för dig som söker jobb hos oss. Observera att de urvalsfrågor du har möjlighet att besvara i samband med din ansökan är av stor vikt i vårt urvalsarbete
Innan anställning behöver du visa examensbevis/studieintyg samt giltig id-handling.
Malmö stad strävar efter att medarbetarna ska representera den mångfald som finns i vår stad. Vi välkomnar därför sökande som kan bidra till att vi som arbetsgivare kan uppfylla Malmöbornas behov. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-16 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "20261706". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Malmö Kommun
(org.nr 212000-1124), https://malmo.se/
Kalendegatan 1 (visa karta
)
211 35 MALMÖ Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Malmö Stad Kontakt
Sektionschef Öppenvård LARO
Sanna Thörn sanna.thorn@malmo.se +46728883785 Jobbnummer
10011241