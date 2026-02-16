Timvikarier till Stockholms Stadsmissions Mötesplats i Stallarholmen
2026-02-16
Mötesplats Stenfasta är Stockholms Stadsmissions idylliska kollogård i Sörmland. Vill du vara med och utveckla samt arbeta i en av våra verksamheter; seniorkollo?
Om rollen
Efter några års uppehåll har vi åter öppnat upp verksamheten Seniorkollo, för personer som är 60+, på vår kollogård "Stenfasta" i Stallarholmen. Under våren kommer vi sammanlagt ha 5 seniorkollon som är 2 respektive 3 nätter och söker nu flera timanställda kolloledare som brinner för att arbeta med service och äldre. Se datum för perioderna nedan.
Som timmis på seniorkollo är du en trygg och stabil person som tycker om att arbeta i grupp, i en omväxlande miljö och att möta äldre där de är. Du är ansvarsfull, serviceinriktad och har en stor kreativ och pedagogisk förmåga. Det är av vikt att du har god förmåga att skapa nya kontakter samt inge trygghet och förtroende hos målgruppen. Publiceringsdatum2026-02-16Dina arbetsuppgifter
Som kolloledare har du ett helhetsansvar för deltagarna och de aktiviteter som görs under kollovistelsen. Arbetet innebär bland annat att få seniorerna att trivas samt att planera och utföra olika typer av aktiviteter under deltagarnas kollovistelse. Utifrån det ställer arbetet höga krav på flexibilitet samt att du kan växla mellan olika arbetsuppgifter och hoppa in där det behövs när oförutsedda händelser uppstår.
För att trivas i rollen behöver du även lockas av praktiska arbetsuppgifter såsom bäddning av sängar och förberedelse av rum inför deltagarnas ankomst, arbete i köket med förberedelse av frukost och fika samt viss städning och diskning.
Det är viktigt att kunna möta olika människor utifrån deras perspektiv, vara kommunikativ samt ha förmåga att be om hjälp och sätta gränser. Du kommer att arbeta i tätt samarbete med dina kollegor där du förväntas bidra med energi, vara initiativtagande och ha en god samarbetsförmåga. Du drivs av viljan att bidra till ett mer inkluderande samhälle och värdesätter frågor som rör äldres rättigheter och hälsa. Självklart vill du arbeta för ett mänskligare samhälle och delar vår värdegrund.
Vi söker dig som:
- Har avslutad eller pågående utbildning till undersköterska/beteendevetare/socionom eller liknande
- Är nyfiken på andra människor, speciellt äldre
- Är van att samarbeta med dina kollegor
- Är lyhörd och flexibel
- Är beredd att utföra praktiskt arbete
- Är serviceinriktad och har ett varmt bemötande
- Har ett lekfullt sinne och är kreativ när det gäller att skapa positiva kollominnen för våra seniorer
- Kommunicerar väl i tal och skrift
Meriterande är:
- Erfarenhet av att arbeta med äldre
- Utbildning och/eller erfarenhet av arbete inom service och vård och omsorg
Vi fäster stor vikt vid personlig lämplighet och att du passar in i den lilla arbetsgrupp vi har samt är lämpad för det arbetet som utförs på kollo. Vi kommer att prioritera er som kan jobba flera perioder och för att gå vidare i rekryteringen behöver du kunna jobba minst 3 perioder under våren.
På mötesplats Stenfasta har vi även andra verksamheter; Familjekollo och konferenser. Du har därav möjlighet att arbeta mer än nedanstående datum om du är intresserad och bedöms vara lämplig utifrån de kriterier som efterfrågas i dessa verksamheter.
Vårens datum:
- 17 februari till 20 februari
- 23 mars till 27 mars
- 13 april till 17 april
- 27 april till 1 maj
- 18 maj till 22 majÖvrig information
- Upp till 100% av arbetstiden är förlagd till Stenfasta som är belagt i Stallarholmen vilket är 75 km från Stockholm och du förväntas kunna ta dig dit på egen hand
- Arbete under kvällar, helger och lov är en del av arbetet
- Det finns möjlighet att bo på kollogården under kolloveckan om du inte vill åka hem mellan dina arbetspass
- Vi har självklart kollektivavtal och du får timlön där ob-tillägg utgår enligt avtal (Hälsa, vård och övrig omsorg). Under kolloperioden får du mat och förmånsbeskattas enligt Skatteverkets regler.Så ansöker du
I denna rekrytering har Stockholms Stadsmission valt att ta bort det personliga brevet ur rekryteringsprocessen. Istället ställer vi urvalsfrågor vid ansökan för att få veta mer om din motivation/intresse samt hur väl du uppfyller tjänstens kravprofil.
Välkommen med din ansökan!
Stockholms Stadsmission är en idéburen organisation som arbetar för att skapa ett mänskligare samhälle för alla. Detta gör vi genom att arbeta med social omsorg, utbildning och arbetsintegration. Något som vi gjort ända sedan 1853 då vi bildades för att hjälpa dem som hade det sämst i samhället.
Vårt mål är att alla ska få nya livschanser, stärka sin egenmakt och vara delaktiga i samhället. Stockholms Stadsmission erbjuder människor akut hjälp, råd och stöd till sociala rättigheter, boende, arbetsträning samt utbildning för att förebygga och bryta utanförskap. Vårt främsta verktyg är att människor stärker sin tro på sig själva och sin egen förmåga. På så sätt skapar vi tillsammans ett hållbart och mänskligare samhälle för alla. Ersättning
Sista dag att ansöka är 2026-02-27 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
