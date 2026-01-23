Timvikarier till sommaren inom vård och omsorg samt LSS & Socialpsykiatri
2026-01-23
Ockelbo kommun är en Plats att växa och vi som arbetar här värnar om våra medborgare och att ständigt utveckla kommunen. Vår vision är att vara en attraktiv arbetsgivare och att vi som arbetar här är stolta och engagerade i våra arbeten. En viktig framgångsfaktor tror vi är att skapa samma möjligheter att växa för våra medarbetare som för våra medborgare och i vår lilla kommun med ca. 500 medarbetare finns det möjligheter att göra skillnad - på riktigt! Här arbetar alla verksamheter i närhet till varandra och med korta beslutsvägar blir delaktighet och möjlighet att påverka en naturlig del i vardagen.
Vi erbjuder alla våra månadsanställda medarbetare olika förmåner bl.a. möjlighet att semesterdagsväxla så beroende på ålder kan du ha upp emot 37 semesterdagar på ett år. Vi har även 2 000 kr i friskvårdsbidrag varje år samt tillgång till Falck Personalstöd. För oss är det också viktigt att alla medarbetare har möjlighet att kunna förena arbetsliv med privatliv.
Vill du ha ett meningsfullt arbete där du är med och utvecklar vår kommun tillsammans med oss?
Vi rekryterar flera medarbetare till timvikariat under sommaren 2026 för att säkerställa vård, omsorg och stöd till våra brukare i Ockelbo kommun. Vi söker dig som vill arbeta i någon av våra olika verksamheter inom Socialförvaltningen:
· Hemtjänsten - Stöd våra äldre att klara vardagen i det egna hemmet
• Särskilt boende - Var med och skapa trygghet och trivsel för våra äldre på Ockelbos enda äldreboende
• LSS & Socialpsykiatri - Stötta personer med funktionsvariationer att leva ett självständigt och meningsfullt liv
I din ansökan önskar vi att du anger vilken verksamhet du främst är intresserad av att arbeta inom: Särskilt boende, Hemtjänst eller LSS & Socialpsykiatri. Vi kan dock inte garantera att du vid anställning får arbeta inom den verksamhet du angett som mest intressant.Publiceringsdatum2026-01-23Arbetsuppgifter
Särskilt boende Bysjöstrand
På äldreboendet möter du äldre människor i behov av omsorg, vård och service i det dagliga livet, du arbetar tillsammans med dina kollegor på mindre avdelningar. På Bysjöstrand finns även en korttidsavdelning. På boende kommer du att hjälpa brukarna med bland annat personlig omsorg såsom hygien, måltider samt sociala aktiviteter. Du kommer också medverka vid social dokumentation och ha kontakt med anhöriga vid behov.
Hemtjänst
Arbetar du inom hemtjänsten möter du människor i sina egna hem, du arbetar ofta självständigt. Här kommer du hjälpa brukarna med personlig omsorg såsom hygien, måltider, sociala aktiviteter, ledsagning till läkare/samhällsbesök och vissa hälso- och sjukvårdsinsatser utifrån brukarnas individuella behov. I ditt arbete kan även vardagliga sysslor som att städa, tvätta och handla ingå. Du kommer också medverka vid social dokumentation och ha kontakt med anhöriga vid behov.
LSS & Socialpsykiatri
Här arbetar du med personer i olika åldrar som behöver olika mycket hjälp och stöttning i vardagen. Det kan bland annat handla om stöd med personlig omsorg såsom hygien, måltider, sociala aktiviteter och social samvaro. Praktiska uppgifter som till exempel matlagning och hushållsarbete kan också förekomma. Arbetet kan ibland vara utmanande vilket kräver att du är trygg i dig själv. Du kommer också medverka vid social dokumentation och ha kontakt med anhöriga vid behov.
Som timvikarie inom socialförvaltningens verksamheter kommer du få introduktion i den verksamhet du arbetar i för att du ska känna trygg i din arbetsroll. Som timvikarie kan arbetet innefatta delegerade hälso- och sjukvårdsuppgifter.Kvalifikationer
För anställning krävs att du:
* Har fyllt 18 år eller fyller 18 år innan 1: a juni 2026
* Har ett genuint intresse för att arbeta med människor och vill göra skillnad
* Är ansvarstagande och har ett varmt bemötande
* Har god förmåga att uttrycka dig i svenska, både i tal och skrift
* Kan arbeta dagtid, kvällstid och helger
Vid anställning som undersköterska behöver du kunna uppvisa bevis från Socialstyrelsen för att få använda titeln undersköterska.
Erfarenhet och utbildning inom vård och omsorg är meriterande, men inget krav. Inom LSS & Socialpsykiatrin är det även meriterande med utbildning inom barn-och fritidsprogrammet, men inget krav. B-körkort är mycket meriterande för arbete inom Hemtjänsten och LSS & Socialpsykiatri.
Som person är du ansvarstagande, idérik och har ett stort tålamod. Du ser och möter varje brukare utifrån dennes individuella behov och värderar ett gott bemötande högt. Du har förmågan att prioritera och arbeta metodiskt i ett högt arbetstempo och förstår vikten av ett väl fungerande samarbete med dina kollegor och andra funktioner inom verksamheten.
Inom kommunen finns ett politiskt beslut om att utdrag ur belastningsregistret krävs vid nyanställning.
ÖVRIGT
Vi strävar efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka och välkomnar därför sökande med olika bakgrund.
Bor du utanför Ockelbo?
Det är närmare än du tror; med X-trafik tar det 22 minuter från Gävle, 35 minuter från Sandviken och 35 minuter från Bollnäs att komma hit.
Vi använder e-rekrytering för att effektivisera och kvalitetssäkra rekryteringsarbetet. Alla dina uppgifter sparas på ditt CV-konto och du kan enkelt logga in och uppdatera dina uppgifter när du vill. Fyll därför i dina uppgifter så omsorgsfullt som möjligt för att ge en rättvisande bild av dig själv.
Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanbeder oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.
