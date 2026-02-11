Timvikarier till sommaren 2026 sökes till Hagalund Vårdboende, Linköping
2026-02-11
Välkommen till en värderingsstyrd organisation
Attendo Hagalund är ett vårdboende beläget i Linköping i ett bostadsområde med mycket grönområden och promenadstråk i närheten. Äldreboendet består av 44 lägenheter varav 4 lägenheter är parboende fördelade på fyra avdelningar. Tre avdelningar har somatisk inriktning och en avdelning är för personer med demenssjukdom. Vårt mål är att skapa en lugn, trivsam miljö för våra boende och en positiv stimulerande arbetsmiljö för våra anställda.
Beskrivning av tjänsten
Vi söker nu engagerade timvikarier till Hagalunds Vårdboende under sommaren 2026.
Stor vikt läggs vid erfarenhet av dokumentation i journalsystem, kommunikation, lågaffektivt bemötande.
Du trivs med att skapa goda relationer med dina kollegor och vill skapa värde för de boende och deras anhöriga. Du är flexibel, samarbetsvillig och ansvarsfull i din arbetsroll. Du finner det stimulerande att arbeta i team med kollegor och sjuksköterskor och tillsammans skapa en god äldrevård.
Du ska också kunna behärska det svenska språket i både tal och skrift. Stämmer denna beskrivning in på dig? Sök redan idag!
Vad kan vi erbjuda dig?
Attendo är en trygg arbetsgivare som kan erbjuda dig som vill goda möjligheter att ta mer ansvar eller att gå vidare till nya roller. Vi erbjuder dig som medarbetare utbildningsmöjligheter, kollektivavtal, friskvård samt flera andra förmåner och personalrabatter via vår förmånsportal AttendoPlus i samarbete med Benifex.
Om rekryteringsprocessen
Före eventuell anställning ska utdrag ur belastningsregistret tillsammans med giltig fotolegitimation visas upp. Om du blir kallad till en intervju behöver du kunna styrka att du har rätt att arbeta i Sverige, genom att uppvisa att du har medborgarskap inom EU/EES eller ett giltigt arbetstillstånd.
Tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag så vänta inte med din ansökan!
Om Attendo
Attendo är ett av Nordens största omsorgsföretag och startades 1985. Vi är verksamma inom äldreboende och hemtjänst.
Våra värderingar omtanke, engagemang och kompetens vägleder oss dagligen i vårt arbete för att alla ska uppleva trivsel, delaktighet, gemenskap och arbetsglädje.
Välkommen med din ansökan - Tillsammans för framtidens omsorg!
Vid frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta:
Nicole Hallsten
Telefon: 0733-321 14 29
Mail: nicole.hallsten@attendo.se Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-10 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7211528-1836224". Arbetsgivare Attendo Sverige AB
(org.nr 556148-5169), https://attendosverige.teamtailor.com
Överstegatan 22 (visa karta
)
582 12 LINKÖPING Arbetsplats
Attendo Sverige Kontakt
Nicole Hallsten nicole.hallsten@attendo.se Jobbnummer
9736412