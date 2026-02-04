Timvikarier till personlig assistans och gruppboenden
Avesta kommun, LSS / Undersköterskejobb / Avesta Visa alla undersköterskejobb i Avesta
2026-02-04
, Norberg
, Hedemora
, Fagersta
, Säter
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Avesta kommun, LSS i Avesta
Det är något speciellt med Avesta!
Här finns inte bara dalahästar och brusande forsar. Här finns också vilja och mod, handlingskraft och framtidstro. Det är kraften från människorna som gör Avesta unikt. Tillsammans bygger vi Avestas framtid - vill du vara med?
Omsorgsförvaltningen arbetar efter värdegrunden att alla människor vi möter har samma värde och är unika. Inom förvaltningen finns IFO, LSS-verksamhet, socialpsykiatri, hälso- och sjukvård, hemtjänst och särskilda boenden. Här arbetar ca 800 medarbetare som dygnet runt finns till för våra målgrupper. Publiceringsdatum2026-02-04Arbetsuppgifter
Som timvikarie är du anställd på Bemanningsenheten men arbetar inom omsorgsförvaltningens verksamheter där det finns störst behov av timvikarier. Du introduceras först på en arbetsplats men vid behov och önskemål finns det möjlighet att arbeta på flera arbetsplatser. Vi använder oss av bemanningssystemet Time Care Pool där du som vikarie lägger dig tillgänglig för arbete. Vi tillämpar direktbokning varför det är av stor vikt att tillgängligheten är korrekt. Uppstår behovet med kort varsel skickar vi en smsförfrågan först.
Arbetspassens längs varierar och arbetstiderna är både dagtid, kvällar och nätter. För att bli anställd som timvikarie är det därför viktigt att du kan arbeta obekväma tider.
Att vara personlig assistent är ett ansvarsfullt arbete som ger personlig utveckling och mycket glädje tillbaka. Arbetet omfattar personlig omvårdnad, som hjälp vid matsituationer, på- och avklädning, personlig hygien och övriga situationer där brukaren behöver hjälp, t ex vara med på fritidsintressen. Arbetet utförs främst i brukarens hem eller på annan plats där brukaren vistas.
Som stödassistent i en gruppbostad sköter du brukarens hem vilket innefattar vardagliga sysslor som städning, matlagning, tvätt och inköp. Delegerad sjukvård kan också förekomma. Ditt arbete utgår från brukarens genomförandeplan som är upprättad för att tillgodose brukarens behov och beslut. Här är du med och möjliggör brukarens delaktighet, utveckling och ökade självständighet. Arbetet omfattar personlig och medicinsk omvårdnad som hjälp vid matsituationer, på- och avklädning, personlig hygien, förflyttningar och ledsagning.Kvalifikationer
Kärnan i vår verksamhet är omsorg och ett gott bemötande är av största vikt. Du har ett genuint intresse av att arbeta med människor och en vilja att göra skillnad i deras liv och vardag.
Arbetet kräver att du kan samarbeta med andra, är lyhörd och uppträder med stor respekt mot dem du möter i alla olika situationer. Att arbeta med människor innebär alltid att oförutsägbara situationer kan uppstå och du är en person som kan behålla ditt lugn när situationen kräver. Du har ett respektfullt bemötande och strävar alltid efter bästa möjliga möte.
Vi söker dig som är myndig, är ansvarstagande och med en personlig mognad. Det är viktigt att du är trygg i det svenska språket, i både tal och skrift. Meriterande är om du är utbildad undersköterska eller barnskötare och/eller har tidigare erfarenhet av liknande arbete.
Grundläggande datakunskaper är ett krav. Arbete inom personlig assistans och gruppbostäder kan innebära obekväma arbetsställningar och förflyttningar, du bör därför ha en fysik som klarar detta. B-körkort är meriterande.
ÖVRIGT
Du som timvikarie på Avesta kommun har fri tillgång till personalgym och 12 fria bad i något av kommunens badhus varje år.
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen i Avesta kommun samt för att uppfylla de krav GDPR ställer ber vi dig skicka in din ansökan digitalt och inte via e-post eller pappersformat.
Varmt välkommen med din ansökan!
Inför rekryteringsarbetet har Avesta kommun tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande. Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-03 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C304124/2026". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Avesta kommun
(org.nr 212000-2262) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Avesta kommun, LSS Kontakt
Bemanningsplanerare
Ida Eliases Hallklint ida.eliases-hallklint@avesta.se 0226-645353 Jobbnummer
9722867