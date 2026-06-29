Timvikarier till Nyköpings förskolor och fritidshem
Nyköpings kommun - Division Utbildning / Barnskötarjobb / Nyköping Visa alla barnskötarjobb i Nyköping
2026-06-29
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I Nyköping tror vi på utbildning som ger både goda resultat och stärker de värden som skapar ett hållbart samhälle. Vi ser förskolan, skolan och våra arenor för utbildning som några av de viktigaste platserna för att skapa förutsättningar för demokrati och möten utifrån allas olikheter.
Vi vet vilka utmaningar vi har - vi arbetar kollektivt och kollegialt och våra satsningar kan bara möjliggöras genom modiga och professionella medarbetare och chefer som är trygga förebilder för våra barn och ungdomar.
Division Utbildning ansvarar för 31 förskolor som är uppdelade i fyra områden. Inom divisionen finns också 17 fritidshem som hör till våra grundskolor. Vi arbetar ständigt med att barn och elever i våra verksamheter ska ha en meningsfull och trygg vistelse och där är du som vikare viktig. Vår vikariebemanning är en organisation som ska kunna möta enheternas behov samtidigt som det också blir en trygg arbetsplats för dig som arbetar. Vikariebemanningen är en viktig pusselbit i arbetet med en likvärdig verksamhet av hög kvalitet och vi söker nu fler timvikarier som vill vara del i det arbetet. Du kommer vara en del av ett team med flera timvikarier som vikarierar i kommunens förskolor och fritidshem.
10 plats(er). Publiceringsdatum2026-06-29Arbetsuppgifter
Som vikarie i förskolan och fritidshemmet kommer du att bistå den ordinarie personalen i det dagliga arbetet. Du kan komma att bli bokad på förskolor i hela Nyköpings kommun och behöver kunna ta dig med buss eller egen bil till förskolorna på landsbygden. Du kan ibland bli bokad med kort varsel så det är viktigt att du är tillgänglig och flexibel. Du rapporterar till arbetsledaren för vikariebemanningen som också kan stötta dig då du har frågor om ditt arbete. Då du arbetar ute i verksamheterna är det främst personalen på plats som är din kontakt. Arbetet är många gånger utmanande så du behöver vara öppen för dessa utmaningar, vara aktiv och närvarande i arbetet, samtidigt som du inte är rädd för att ta ansvar.Kvalifikationer
Du ska vara 18 år eller äldre och ha en gymnasieexamen. Du som söker ska ha ett väl utvecklat svenskt språk i både tal och skrift. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet där ditt förhållningssätt är oerhört viktigt. Du ska vara engagerad i arbetet med barn och elever där relationerna är centrala och du ska vara nyfiken, ha lätt för att lära nytt och god förmåga att ta eget ansvar.
Om du har tidigare erfarenhet av att arbeta i förskolan eller fritidshemmet är det meriterande, men även du som inte har så mycket erfarenhet är välkommen att söka.
Vi söker dig som kan arbeta i stor omfattning och vara tillgänglig för arbete minst tre dagar i veckan, men gärna mer.
Det är meriterande om du har:
• Barnskötarutbildning eller jämförbar vuxenutbildning
• B-körkort
• Erfarenhet av arbete inom förskola och/eller fritidshem
Du kan redan nu ansöka om ett polisregisterutdrag från polisen vilket är ett krav för alla våra vikarier.
Vill du arbeta i vår vikariebemanning och bidra till arbetet med Barnen bästa förskola och en likvärdig verksamhet av hög kvalitet? Välkommen in med din ansökan!
Skicka in din ansökan så snart som möjligt då intervjuer kan komma att påbörjas innan ansökningstiden är slut för att sedan ske löpande.
Löneform: Timlön.
Anställningsform: Tidsbegränsad anställning.
Varaktighet: 3-6 månader, tillträde: Löpande vid behov, enligt överenskommelse.
Arbetstid: Dagtid.
Vid kusten en timme från Stockholm ligger Nyköping. En snabbt växande kommun med hållbarhetsfokus och god service. Här är avstånden mindre, naturen närmare och livet lite enklare.
Att arbeta i Nyköpings kommun innebär att bli del av en ambitiös organisation i en spännande tillväxtfas. Bland annat byggs Ostlänken som är en 16 kilometer ny dubbelspårig järnväg mellan Järna och Linköping. Det byggs också nya resecentrum: ett i centrala Nyköping och ett vid Stockholm Skavsta flygplats. Utvecklingen kommer att påverka vår region positivt under många år framöver, både när det handlar om arbetsmarknad och god medborgarservice.
Inom Nyköpings kommun arbetar ca 4 300 personer och vår breda organisation med många yrkesgrupper ger dig goda utvecklingsmöjligheter. Här finns många av samhällets viktigaste jobb. Du som väljer att arbeta hos oss kan därför vara säker på att få engagera dig i meningsfulla arbetsuppgifter. Här är du med och gör skillnad, både för enskilda människor och för kommunen i stort. Välkommen till en arbetsplats där möjligheterna växer.
•Provanställning kan komma att tillämpas.
•Inom Nyköpings kommun används individuell och differentierad lönesättning.
•Denna tjänst kan komma att krigsplaceras i kommunens krigsorganisation vilket innebär att kommunen säkerställer tjänsten vid höjd beredskap.
•Tester i tidigt urval kan komma att användas i denna rekrytering.
•När du söker jobb hos oss vill vi att du använder vårt e-rekryteringssystem. På så sätt blir hanteringen av din ansökan effektiv, snabb och säker.
•Vi undanber oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons.
•Vi begär utdrag i belastnings- och misstankeregistret vid tillsättning av denna tjänst enligt lagen (SF 2000:873). Ytterligare information ges i samband med eventuellt anställningserbjudande.
•Kontroll av lärarlegitimation görs hos Skolverket.
•Tjänsten tillsätts under förutsättning att den inte behöver tas i anspråk för redan anställd personal.
#LI-Onsite Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-09 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C334593". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Nyköpings Kommun
(org.nr 212000-2940), https://www.nykoping.se/rekrytering/
Östra Rundgatan 11 (visa karta
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611 83 NYKÖPING Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Nyköpings kommun - Division Utbildning Kontakt
Kommunal Nyköping nykoping.ost@kommunal.se 010-442 87 88 Jobbnummer
9983049