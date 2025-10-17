Timvikarier till Nyckelvikens korttidsboende inom LSS i Nacka kommun
2025-10-17
Vi söker dig som vill ha ett aktivt och meningsfullt extrajobb.
Är du en pedagogisk och engagerad person som har ett genuint intresse för barn- och ungdomar som omfattas av LSS?
Sök då tjänsten som timvikarie till Nyckelvikens korttidsboende. Vi ser fram emot att ta del av din ansökan!
Ditt uppdrag
Nyckelviken är ett korttidsboende inom LSS för barn och ungdomar upp till 24 år med intellektuella funktionsnedsättningar. Som vikarie kommer du får ett varierat, aktivt och meningsfullt arbete. På Nyckelviken jobbar vi för att skapa roliga och meningsfulla korttidsvistelser. Målsättningen är att alla som vistas här ska få en meningsfull fritid utifrån den enskildes behov och förutsättningar.
Korttidsboendet består av två enplansvillor, där alla barn och ungdomar bor i var sitt rum. Som vikarie kommer du ge stöd och service till barnen och ungdomarna utifrån deras individuella behov. Du är med och gör pedagogiska aktivitetsscheman på både individ- och gruppnivå. När det finns möjlighet gör ni utflykter med korttidsboendets minibuss.
Arbetsuppgifterna är varierande, till exempel stöd och service vid:
- Matlagning, städning, morgon- och kvällsrutiner
- Personlig omvårdnad, hygien och medicin
- Delta aktivt vid lek
- Dokumentation
- Dag- och veckoplanering
- Kontakt med närstående, föräldrar och skola
- Utflykter och aktiviteter
På Nyckelvikens korttidsboende arbetar du dag, kväll, helg eller vaken natt. Vardagar innebär arbetstid från kl. 06:30-11:30 eller 14:30-21:30, på helgerna kan passen vara längre. Introduktion sker alltid inför tilltänkt arbete.
Läs gärna mer om https://www.nacka.se/valfard-samhallsservice/omsorg-och-assistans/nyckelvikens-korttidsboende/
och besök vårt https://www.instagram.com/omsorgassistansnacka/?hl=en
för att ta del av vad vi gör.
Din erfarenhet
För att vara aktuell för tjänsten är det ett krav att du:
- Är minst 18 år
- Erfarenhet av arbete med målgruppen inom LSS
- Har mycket goda kunskaper i svenska (både i tal och skrift)
- Har god fysisk förmåga och tycker om att vara aktiv på arbetet
Det är meriterande om du har jobbat med barn och ungdomar samt om du har pågående eller avslutad utbildning inom vård och omsorg, alternativt barn och fritid.
Vi ser gärna att du innehar B-körkort och dator- och dokumentationsvana.
Är det här du?
Vi söker dig som har ett pedagogiskt förhållningssätt och förståelse för målgruppen. Du har ett genuint intresse för barn- och ungdomar och ditt arbete och agerande ska alltid ha individens behov i fokus. Som person är du aktiv, engagerad, flexibel och lyhörd. Du är kommunikativ och trivas att samarbeta i grupp samtidigt som du självständigt tar initiativ och ansvar.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Vi erbjuder
I Nacka får du möjlighet att arbeta i en kommun som vill vara bäst i Sverige på att vara kommun, och som har öppenhet och mångfald som sin vision och en grundläggande värdering att lita på människors kunskap, vilja och förmåga.
Som timvikarie kommer du att ha din anställning på Stab kompetensförsörjning. Vi har som primär arbetsuppgift att samordna och kvalitetssäkra bemanningen av omsorgspersonal vid korttidsfrånvaro och månads- eller timvikariat.
Utdrag ur belastningsregistret
I enlighet med Nacka Socialnämndens beslut krävs ett utdrag ur Polisens belastningsregister i samband med anställning. https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/barn-med-funktionsnedsattning/.
Begär "digitalt registerutdrag" till din digitala brevlåda i samband med att du skickar in din ansökan för att underlätta i rekryteringsprocessen.
Om anställningen
- Timanställning med möjlighet till sommarvikariat 2026
- Tjänstgöring morgon/dag, kväll och helg eller enbart vaken natt
- Tillträde enligt överenskommelse
- För att skapa kontinuitet behöver du kunna arbeta minst 5 pass per månad
Intresserad?
Om du vill bli en del av Nacka kommun, tveka inte att skicka in din ansökan-
Om du vill veta mer om tjänsten är du välkommen att kontakta rekryteringsspecialist Helena Söderström på helena.soderstrom@nacka.se
eller rekryteringsspecialist Ebba Sjöqvist på ebba.sjoqvist@nacka.se
Vi ser fram emot din ansökan!
Urvalet kommer att ske löpande och denna tjänst kan komma att tillsättas före ansökningstidens utgång. I denna process har vi valt att rekrytera utan det personliga brevet. Du kommer istället att få svara på ett antal frågor i samband med din ansökan.
Nacka är en av Sveriges mest attraktiva och välrenommerade kommuner. Med fokus på mål, resultat, hållbart medarbetarengagemang och ständig utveckling strävar Nacka efter att bli bäst på att vara kommun. Nacka kommun är arbetsgivaren för dig som med stor frihet förnyar och gör skillnad.
Välfärd Samhällsservice ansvarar för kommunens produktion av välfärdstjänster och driver bland annat särskilda boenden för äldre och personer med särskilda behov, dagliga verksamheter, fritidsgårdar, musikskola och kulturhus. Totalt har vi drygt fyrtio enheter inom fyra affärsområden med 1400 medarbetare och tillsammans omsätter vi cirka 600 miljoner kronor. Vår service präglas av effektivt resursutnyttjande, starkt medborgarinflytande och stor valfrihet. Inom alla verksamheter är ambitionen att skapa de bästa förutsättningarna för kreativitet, innovation och kunskapsdelning. Ersättning
