Timvikarier till Nattpatrullen inom Vård och Omsorg i Sundvalls kommun
2025-12-04
Vill du bli världens viktigaste vikarie? Gör skillnad - vi behöver dig som vill arbeta som timvikarie i Nattpatrullen inom Vård och Omsorgsförvaltningen i Sundsvalls kommun.
Här får du möjlighet att bidra och göra skillnad i människors liv inom dessa verksamheter:
* Stöd och omsorg - omsorgsboenden för unga och vuxna med funktionsnedsättning
* Personlig assistans
Här kan du läsa mer om verksamheterna: https://sundsvall.se/vikariat
Du erbjuds ett utvecklande och viktigt jobb som ger värdefull erfarenhet inom yrket och goda chanser till fortsatt arbete inom Sundsvalls kommun. Som vikarie får du möjlighet att arbeta på flera olika arbetsplatser och att själv planera din arbetstid.
Vår rekryteringsprocess är digital och kommer utföras via videointervjuer som du själv svarar på när det passar dig. Vid behov eller önskemål erbjuds även telefonintervju.Publiceringsdatum2025-12-04Arbetsuppgifter
Nattpatrullen är en central resurs inom Stöd och Omsorg. Som en del av teamet har du ett ansvarsfullt uppdrag där du ger stöd till personer med olika vård- och omsorgsbehov. Arbetsuppgifterna varierar beroende på individens behov och kan omfatta både planerade och akuta insatser.
Personalen utgår från Individstöds lokaler i Nacksta. Därifrån kör du ut på planerade uppdrag till LSS-boenden och personlig assistans där vaken nattpersonal behöver stöd. Fordonen som används tillhör Individstöd. Vid akuta händelser kan alla verksamheter inom Stöd och Omsorg kontakta Nattpatrullens beredskapstelefon, varpå personalen rycker ut direkt.
Arbetstiden är förlagd till natt, och som timvikarie arbetar du vid behov.
Som timvikarie i Sundsvalls kommun direktbokas du på arbetspass via vårt digitala system Time Care Pool. Du ansvarar själv för att ange vilka dagar och tider du kan arbeta i din kalender. Utifrån detta matchas du automatiskt mot verksamhetens behov, ofta med kort varsel. När du blir bokad får du ett sms.Kvalifikationer
KRAV: Vad behöver du för att gå vidare i rekryteringsprocessen?
Vi söker dig som är utbildad undersköterska med minst sex månaders erfarenhet av ensamarbete inom LSS-verksamhet eller annat arbete inom vården. Du har erfarenhet av att arbeta nattpass och att stödja olika verksamheter under nattetid, samt innehar giltigt körkort då tjänsten kräver att du transporterar dig mellan verksamheterna. Du ska ha erfarenhet av arbete med personer med NPF-diagnos eller funktionsnedsättning, och att du är van vid lågaffektivt bemötande och utmanande beteenden. För detta uppdrag söker vi två kvinnor av särskilda skäl.
Slutförd utbildning i svenska motsvarande SFI D (Svenska för invandrare, kurs D) samt goda svenska kunskaper är ett krav då arbetet innebär nära dialog och samarbete med både kollegor och vård- och omsorgstagare.
Som person är du flexibel och trygg, och du förväntas kunna göra egna prioriteringar. I akuta situationer behöver du kunna bedöma läget och prioritera på ett lugnt och strukturerat sätt.
MERITERANDE: Vad ökar dina chanser till anställning?
Vi ser det som meriterande om du har kunskaper i teckenspråk eller stödtecken, erfarenhet av läkemedelsdelegering och vana att arbeta självständigt. Vi värdesätter också att du har god tillgänglighet och kan ta arbetspass med kort varsel.
Övriga krav:
Du ska ha fyllt 18 år när du tillträder tjänsten.
Grundläggande digitala kunskaper krävs för att jobba som timvikarie.
Inom verksamheter i Stöd och Omsorg krävs utdrag ur belastningsregistret. Vi rekommenderar att du redan nu beställer ditt utdrag ur belastningsregistret för att underlätta rekryteringen. Det gör du via polisens hemsida. Kopiera länken och klistra in i din webbläsare: https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/barn-med-funktionsnedsattning/
Vi lägger stor vikt vid din personliga lämplighet i denna rekrytering.
ÖVRIGT
Ansökningsprocessen går till så här:
* Du skickar in din ansökan genom att svara på några urvalsfrågor samt bifogar CV (det är viktigt att ditt CV är uppdaterat och innefattar tidigare anställningar och utbildningar. Uppge även tidsperioder).
* Har du relevant utbildning vill vi att du bifogar betyg/examensbevis/studieintyg i din ansökan.
* Vi rekryterar löpande utifrån aktuella behov.
* Går du vidare i processen kommer du kontaktas via mejl.
OBS! Har du skyddade personuppgifter ska du inte söka via denna annons. Vänligen kontakta vikariesamordnare på Bemanningsenheten via 060-191919 och be om att få bli kopplad till den som ansvarar över denna hantering.
Sundsvalls kommun har ungefär 8000 medarbetare och är betydelsefull för vårt samhälle. Vi är Sundsvalls största arbetsgivare med flera arbetsplatser inom olika verksamheter och runt 300 olika yrken.
Kommunen har ett stort uppdrag i att skapa nytta för alla våra invånare. Oavsett verksamhet arbetar vi för samma sak, att vi ska vara en bra plats att bo, leva och verka på.
Är du intresserad av att läsa mer om Sundsvall? Klicka in på www.sundsvall.se
eller är du intresserad av hur det vore att bo och arbeta i Sundsvall kan du läsa mer på www.nykommun.se/kommun/sundsvall/
Den som erbjuds en anställning skall lämna ett giltigt utdrag ur polisens belastningsregister enligt SFS 2000:873. Blankett för beställning av utdrag ur belastningsregistret hittar du på www.polisen.se.
Vi verkar för en drogfri arbetsmiljö och drogtest kan förekomma vid nyanställning av personal. Vi tillämpar rökfri arbetstid.
Vi arbetar aktivt för att öka mångfalden i våra arbetsgrupper. Vi ser gärna sökande med olika bakgrunder och erfarenheter.
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande ber vi dig söka tjänsten genom länken i denna annons.
Är du även intresserad av att arbeta som räddningstjänstpersonal i beredskap/deltidsbrandman, klicka på länken: https://www.rtjmedelpad.se/om-oss/jobba-hos-oss/raddningstjanstpersonal-i-beredskap-rib
Vi undanber oss alla erbjudanden om annonsering- och rekryteringshjälp i samband med denna annons. Ersättning
Timlön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-18 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C293281". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Sundsvalls kommun
(org.nr 212000-2411) Arbetsplats
Sundsvalls kommun, Vård- och omsorgsförvaltningen Kontakt
