Timvikarier till Myrvikens skola åk f-9 och vårt fritidshem
2025-11-11
Välkommen till Bergs kommun - Årets kommun 2024!
Hos oss bor två tredjedelar av befolkningen utanför våra tätorter, vi ser inte kommunens gleshet som ett hinder utan som en möjlighet! Här finns storslagen natur på nära håll, en stark entreprenörsanda och ett aktivt kultur- och föreningsliv. För den som vill ha stadens utbud och kommunikationer är Östersund endast ett stenkast bort. Den sydsamiska kulturen, rennäringen och språket är en viktig del av kommunens identitet.
Som arbetsgivare vilar all kommunal verksamhet på våra fem styrprinciper; tillsammans, mod, effektfullt, kommunikation och långsiktighet. Våra styrprinciper är framtagna för att vara vår kompass och vägledning, i att alltid främja tillit och en god organisationskultur med medborgaren i fokus.
På bergsliv.se har vi samlat inspirerande reportage om människor som bor i kommunen och fakta om våra tätorter. Välkommen att hitta ditt drömliv hos oss i Bergs kommun!
Vi tar emot din jobbansökan digitalt via vårt rekryteringssystem. Om du har skyddade personuppgifter så ska du inte skicka din ansökan via rekryteringssystemet. Kontakta istället HR-konsult via växel 0687-161 00, så får du hjälp med hur du söker arbete på ett säkert sätt.
Vi söker nu timvikarier till Myrvikens skola! Vi törs lova dig att vi förutom en av Sveriges bästa skolgårdar tack vare ett aktivt skol-IF, också erbjuder kunniga och intresserade kollegor, ett varierande och utvecklande arbete. Är du en person som uppskattar varierande arbetsuppgifter, som trivs med att vara flexibel och lösningsorienterad och att själv strukturera din dag utifrån givna ramar - då kommer du att stortrivas hos oss!Publiceringsdatum2025-11-11Dina arbetsuppgifter
Som vikarie hos oss på Myrvikens skola kommer du att ha en intermittent anställning som innebär att du kommer att arbeta när behov uppstår. Vi söker vikarier som vill arbeta som vikarierande lärare i årskurserna F-9, som vikarierande lärare i fritidshem eller som resurspersonal, kort sagt där behovet uppstår för dagen. Det är därmed varierande arbetsuppgifter som förutsätter att du är flexibel och har lätt för att själv strukturera din dag utifrån givna ramar. Det aktiva värdegrundsarbetet i skolan ses som en självklarhet för dig.Kvalifikationer
Som vikarier hos oss är det meriterande om du har någon form av pedagogisk utbildning som arbetsgivaren finner relevant, eller om du har tidigare erfarenhet av att arbeta inom skola eller fritids. Och eftersom Bergs kommun är en samisk förvaltningskommun är det också meriterande med kännedom om den sydsamiska kulturen, traditioner och språk.
Du behöver ha mycket goda kunskaper i det svenska språket, både i tal och skrift, och goda grundläggande datorkunskaper för att underlätta arbetet. Dina personliga egenskaper
Som person är du trygg och stabil. Vidare har du god förmåga att på ett effektivt sätt ta ansvar, planera, organisera och prioritera i ditt arbete. Vi ser också att du kan skapa och upprätthålla goda relationer med andra och är lyhörd. Du har empatisk förmåga att kunna förstå elevernas behov och möta dem där de befinner sig samt för att kunna lyssna, uppmuntra, stimulera och utmana dem att utvecklas vidare.
Du har en god samarbetsförmåga och ett inkluderande förhållningssätt. Stor vikt läggs på personlig lämplighet utifrån dessa egenskaper.
Vi erbjuder
Vi törs lova dig att vi har en av Sveriges bästa skolgårdar tack vare ett aktivt skol-if - här finns förutom pumptrack, bowlinghall (jo, det är sant), padelbana och konstgräsplaner, välfyllda bodar med cyklar, skidor och allsköns utrustning. Myrvikens skola är en skola med engagerade pedagoger och härliga ungar, och nu har du chansen att bli en del av oss som vikarie.
Att arbeta i Bergs kommun innebär att du blir en del av en organisation i ständig utveckling och framåtrörelse! Våra medarbetare är vår absolut viktigaste resurs och vi värdesätter dig för just din unika kompetens och erfarenhet.
Urval kan komma att ske löpande under annonseringstiden, så vänta inte för länge med att skicka din ansökan!
Vid anställning behöver du uppvisa ett utdrag från belastningsregistret.
Varmt välkommen med din ansökan till oss på Myrvikens skola!
/Tåve Leithe rektor fritidshem/F-6 & Tona Wörlén rektor 7-9
Kontaktinformation
Tona Wörlén, Rektor åk 7-9, +46 0687-16909, tona.worlen@berg.se
Tåve Leithe, Rektor åk F-6, +46 0687-16922, tave.leithe@berg.se
Arbetsplats
Gräftåvägen 11
830 24 Oviken Ersättning
