Timvikarier till man i 70-årsåldern i Kalmar.

Vi söker dig som vill arbeta som personlig assistent till man i 70 årsåldern Kalmar. Kunden har assistans till följd av en hjärnblödning och behöver hjälp med grundläggande behov och i ADL-situationer, såsom matning (kunden får sin näringstillförsel via sond), medicinering, förflyttningar, toalettbesök etc.
Mannens intresse är att bla. att besöka 4H gården och komma ut på utflykter. Han tycker också om att hålla sig uppdaterad och se på nyheter.
Vi söker dig, man eller kvinna som har en positiv inställning och en lugn och trygg personlighet. Erfarenhet är meriterande men inget krav, då personkemi väger tyngst.
Om tjänst/arbetstid:
Timanställning vid behov. Arbetstiderna varierar mellan dagpass 8-20.30 och kvällspass 20.30-08.30 med sovande jour. Vi utför bakgrundskontroll.
Välkommen med din ansökan!
Vilka är vi?
Vi ingår i Hedera Assistans - en trygg, väletablerad och professionell aktör inom personlig assistans med hjärtat på rätt ställe.
Vi har ett av världens viktigaste jobb - att stötta de som behöver samhällets stöd allra mest! Och det är vi stolta över. Idag finns vi på ett flertal ställen i Sverige, men vår vision är att fortsätta växa i landet och stötta ännu fler till en berikande vardag. Inom Hedera Assistans finns Libra Assistans, Assistanspoolen och Livsanda Assistans. Här arbetar enastående människor med olika bakgrunder som förenas med energi och glädje för att förmedla livskvalitet. Tillsammans har vi en och samma ledstjärna - att handling, tanke och ord alltid ska överensstämma. Vår verksamhet är uppbyggd på en trygg och stabil värdegrund. Alla ska få möjlighet till självbestämmande, ett innehållsrikt liv med trygghet och ett gott mående. Att vi dagligen bidrar och skapar en meningsfull vardag för dessa människor gör oss både stolta och lyckligt lottade. Genom en genuin passion och med ett hjärta för såväl kunder som medarbetare bildar vi en välmående verksamhet som fortsätter att blomstra. Det är kärnan i organisation och vårt arbete.
Vi hoppas att just du vill bli vår nästa personliga assistent. Ansök redan idag, så hörs vi! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-28
