Timvikarier till LSS-verksamheter i Stockholmsområdet
2026-02-06
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
, Solna
, Danderyd
, Huddinge
, Järfälla
eller i hela Sverige
Vi på Frösunda Omsorg söker dig som vill arbeta som timvikarie inom våra LSS-verksamheter i Stockholmsområdet, både med start nu och inför sommaren. Vill du bli en del av vårt team och bidra till ett meningsfullt arbete är du varmt välkommen att skicka in din ansökan.
Vad innebär jobbet som boendestödjare på Frösunda?
Som boendestödjare arbetar du på något av våra boenden med att stödja, motivera och stimulera individens egen förmåga att utföra aktiviteter i det dagliga livet. Du arbetar för att ge varje kund ett individuellt anpassat stöd som hjälper dem att skapa struktur, rutiner och planering i deras vardag.
Boendestödet beviljas för personer med olika typer av funktionsnedsättningar, det är därför individernas färdigheter, behov och utveckling som styr våra insatser. Målet är att skapa förutsättningar till ett aktivt och meningsfullt liv i en trygg och trivsam miljö.
I arbetsuppgifterna för en boendestödjare förekommer dokumentation, upprättande av genomförandeplaner och kontaktmanskap.
Exempel på arbetsuppgifter:
Vardagssysslor som städning, handling, matlagning, bäddning
Dokumentering och rapportering
Utflykter, promenader, träning och aktiviteter
Personlig omvårdnad som hygien, dusch, toalettbesök, stöttning, social närvaro
Stötta och motivera kunden för ökad självständighet i sin vardag
Arbetstiderna är förlagda efter kundernas behov och varierar mellan dag, kväll och nattetid, både vardagar och helger.
Vi söker timvikarier till våra servicebostäder och gruppbostäder i Stockholmsområdet (Täby, Hässelby, Märsta och Upplands Väsby).
Våra verksamheter vänder sig till vuxna med autism/Aspergers syndrom, lindrig intellektuell funktionsnedsättning och andra neuropsykiatriska funktionsvariationer. Boendena består av fullvärdiga lägenheter med tillgång till gemensamma utrymmen, och stödet ges utifrån varje individs behov, förutsättningar och mål.
Vår erfarenhet
Vi har lång erfarenhet av att arbeta med personer med Aspergers syndrom, men också med ADHD, psykossjukdomar, bipolär sjukdom och ätstörningar.
Vem söker vi?
Vi söker dig med stort hjärta och en vilja att göra skillnad. Vi ser gärna att du tycker om att arbeta med människor och har stark känsla för service. Samt att du har lätt att samarbeta med andra och har en förmåga att vara flexibel och lyhörd när det behövs.
Vi ser gärna att du är undersköterska, barnskötare eller har en annan likvärdig utbildning.
Det är starkt meriterande om du har tidigare erfarenhet av arbete med LSS och har omsorgsvana.
Det är krav på goda kunskaper i svenska språket, i både tal och skrift.
Vi ser gärna att du har god fysisk förmåga.
Övrig information
Anställningsform: timvikarie
Omfattning: vid behov
Tillträde: snarast eller enligt överenskommelse
Vi tillämpar individuell lönesättning och har kollektivavtal. Intervjuer sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
Inför en eventuell anställning ska du kunna uppvisa ett utdrag från belastningsregistret. Du behöver även kunna styrka att du har rätt att arbeta i Sverige, genom att uppvisa att du har medborgarskap inom EU/EES alternativt ett giltigt arbetstillstånd.
Sista dag att ansöka är 2026-03-06
