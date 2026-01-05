Timvikarier till Kung Karls skola, åk 4-9
Vill du göra skillnad för barn och ungdomar?
Brinner du för lärande och vill bidra till en trygg och inspirerande skolmiljö? Då är det här jobbet för dig!
Vi söker Sveriges viktigaste timanställda till Kung Karls skola i Kungsör.
Kung Karls skola är en grundskola för årskurserna 4-9. Här står trygghet, lärande och arbetsglädje i centrum. Vi arbetar för att varje elev ska utvecklas både kunskapsmässigt och socialt. Alla våra elever har tillgång till digitala verktyg som stöd i undervisningen.Publiceringsdatum2026-01-05Arbetsuppgifter
Som lärarvikarie är du en viktig del av skolans verksamhet. Du kliver in när ordinarie undervisningspersonal är frånvarande och ser till att eleverna får en trygg och lärorik dag. Uppdragen kan variera allt från enstaka lektioner till heldagar eller längre vikariat.
I de flesta fall arbetar du självständigt i klassrummet med en planering som den ordinarie läraren har förberett. Du samarbetar också med övrig personal på skolan för att skapa en positiv och strukturerad miljö. Ibland kan du behövas som vikarie på skolans fritidshem eller som extra resurs i klass.Kvalifikationer
Vi söker dig som har fyllt 18 år, har en gymnasieexamen med godkända betyg och goda kunskaper i svenska både i tal och skrift.
Vi letar efter en positiv och engagerad person som brinner för lärande och känner sig trygg med ansvaret att leda en klass. Det är meriterande om du är utbildad lärare eller har tidigare erfarenhet som lärarvikarie, men det viktigaste är din vilja att skapa en trygg och lärorik miljö för eleverna.
Du behöver kunna arbeta 2-3 dagar i veckan och vara flexibel när behov uppstår. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Välkommen med din ansökan!Anställningsvillkor
För anställning inom grundskolan krävs uppvisat utdrag ur belastningsregistret.
Urval och intervjuer kommer att ske löpande.
ÖVRIGT
Kungsör är en lugn och trygg kommun med närmare 8 700 invånare. Kungsör präglas av en kunglig historia och en sällsynt vacker och unik natur. Centrala Kungsör ligger högt och bebyggelsen sträcker sig ner mot Mälaren. På landsbygden finns ytterligare en tätort, Valskog. Kommunen växer och förändras hela tiden, vi planerar, utvecklar och förbättrar nya och befintliga områden.
Kungsör ligger mitt i Västra Mälardalen, E20 passerar strax utanför tätorten och tågen på Svealandsbanan stannar centralt. Till grannkommunerna reser du snabbt, till Arboga, Köping och Eskilstuna tar det cirka 15 minuter, Västerås och Örebro finns inom 45 minuter och Stockholm når du på en timme med snabbtåg.
I kommunen är vi cirka 700 medarbetare. Tillsammans ser vi till att de viktiga delarna i ett samhälle fungerar. Här är det nära till allt och det finns stora möjligheter för dig att utvecklas och bidra till att skapa framtidens Kungsör.
