Timvikarier till hemtjänsten i Upplands-Bro kommun
2025-08-21
I Upplands-Bro kommun är vi cirka 2000 medarbetare som arbetar med att ge våra invånare och besökare bästa möjliga service och upplevelse av kommunen. Hos oss är du med och bygger en kommun där helhetssyn, engagemang och professionalitet genomsyrar organisationen och tillsammans arbetar vi med att utföra det gemensamma samhällsuppdraget.
Vi söker just nu timvikarier till vår hemtjänst.
Du kommer att ersätta vår ordinarie personal vid sjukdom eller annan kort frånvaro. Behov av timvikarier varierar och därför kan det dröja innan vi kontaktar dig för en intervju. Du blir anställd som timvikarie och verksamheterna bokar dig när de har behov och du är tillgänglig. Vi använder oss utav systemet Time Care Pool för bokningar av vikarier. Arbetstiderna varierar mellan dag och kväll under vardagar och helger. Arbetspassens längd varierar också.
Vad innebär det att vara timvikarie inom hemtjänsten?
- Stödja omsorgstagande till en meningsfull vardag och god livskvalitet till äldre och funktionshindrade.
- Hjälpa till med bland annat personlig hygien, handling, promenader och ledsagning.
- Vikariefunktionen är ett skyltfönster ut mot hemtjänsten i Upplands-Bro för dig som i framtiden söker en mer långvarig anställning som undersköterska i Upplands-Bro kommun.
Vem söker vi?
- Utbildad undersköterska eller liknande.
- Erfarenhet av vård- och omsorgsarbete .
- Du behöver ha körkort och kunna cykla.
- Du behärskar det svenska språket både genom tal, skrift och hörförståelse.
- Du har lätt för att samarbeta.
- Är flexibel och tar ett stort eget ansvar.
- Du tycker om att ge service och tycker om att arbeta med äldre människor. Du behöver kunna tala, skriva och förstå svenska bra eftersom kommunikationen med våra kunder är mycket viktig
Hos oss får du en timlön baserad på vilken utbildning och erfarenhet du har. Timlönen kan variera mellan 145-170 kr.
Om rekryteringsprocessen:
Urval och inbjudan till intervju sker löpande. Om du blir erbjuden anställning kommer vi att begära in ett aktuellt och giltigt utdrag ur polisens belastningsregister.
Välkommen med din ansökan!
I Upplands-Bro strävar vi efter värdigt åldrande, där individens behov sätts främst. Äldreomsorgen handlar om att ge möjlighet till självständighet och valfrihet i boende och vård. Vi sätter höga krav på kvalitet och kontinuerlig uppföljning för att säkerställa en äldrevänlig och värdig miljö.
Upplands-Bro kommun är en av Sveriges mest expansiva kommuner där utveckling står i centrum. Vi välkomnar dig till en arbetsplats där ledorden i vårt arbete och förhållningssätt är Helhetssyn, Engagemang och Professionalitet.
timlön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-20
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/216". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb.
(org.nr 212000-0100) Arbetsplats
Socialkontoret , Äldre- och omsorgsavdelning, Hemtjänst Upplands-Bro Kontakt
Walid Ahmed 08-58169000 Jobbnummer
9469151