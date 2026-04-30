Timvikarier till hemtjänsten i Skinnskattebergs kommun
2026-04-30
Upptäck Skinnskattebergs kommun - där arbetsliv och livskvalitet går hand i hand! Skinnskattebergs kommun - där historiens djup möter framtidens möjligheter och där karriären utvecklas i en sammanhållen och mångfacetterad miljö. Som en tillåtande organisation, uppmuntrar vi till stort eget ansvar och möjligheten att utvecklas både personligt och professionellt. Här i hjärtat av Bergslagen finner du inte bara en arbetsplats, utan en levande gemenskap där varje individ spelar en avgörande roll. Utforska vårt rika kulturarv och låt dig inspireras av den naturliga skönheten som omger oss. Skinnskattebergs kommun erbjuder en perfekt balans mellan en fullstor verksamhet i ett litet format och en livsstil där lugnet i våra skogar och sjöar ger en känsla av harmoni och tillhörighet. Skinnskattebergs kommun tillhör finskt förvaltningsområde, vilket innebär att kunskaper i det finska språket är meriterande och ger dig en extra fördel i din karriär hos oss. Sök Sveriges viktigaste jobb och bli en del av vår gemenskap här i Skinnskattebergs kommun! Tillsammans kan vi göra skillnad och forma en framtid där varje individ är betydelsefull.
Verksamheten
Vi söker timvikarier till hemtjänsten. Vi söker dig som har tidigare erfarenhet från vård och omsorg. Det är viktigt att du trivs med att ta ansvar och att du klarar att arbeta självständigt då vi ofta arbetar enskilt. Publiceringsdatum2026-04-30Dina arbetsuppgifter
Arbetet som undersköterska/vårdbiträde hos oss innebär att du ger stöd och service utifrån brukarens individuella behov samt ansvarar för att brukaren får en god omvårdnad. Arbetet innebär insatser hemma hos brukaren i brukarens hem. Huvudsakliga arbetsuppgifter är hjälpa till med personlig omvårdnad såsom dusch, toalettbesök, mat mm utifrån individuella behov, utföra hälso- och sjukvårdsinsatser, utföra serviceinsatser såsom städning, tvätt, inköp mm samt att arbeta och dokumentera i olika system. Kvalifikationer
Du som söker tjänsten ska ha fyllt 18 år, ha erfarenhet av arbete inom vård och omsorg och inneha B-körkort. Du behärskar det svenska språket väl i både tal och skrift för att kunna kommunicera med brukare och övrig personal och för att kunna skriftligen dokumentera det som verksamheten och arbetet kräver. Vi utför språkkartläggning innan anställning.
Då Skinnskattebergs kommun tillhör finskt förvaltningsområde så är det meriterande med kunskaper i finska språket. Dina personliga egenskaper
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet. Du är flexibel och tycker om att ha varierande arbetsuppgifter och har ett empatiskt förhållningssätt och har lätt för att skapa och bibehålla goda relationer. Som person är du lyhörd, positiv och initiativrik. Du är trygg och pålitlig och har ett genuint intresse av att arbeta med och för andra människor. Anställningstyp/arbetstider
Anställning vid behov. Intervjuer kan komma att ske fortlöpande under ansökningstiden. Tillträde enligt överenskommelse.
Schemalagd arbetstid dag, kväll och helg. Innan anställning ska utdrag ur belastningsregistret uppvisas. Övrig information
Fackliga företrädare nås via kommunens växel, 0222- 51 55 00. För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande ber vi dig skicka in din ansökan digitalt och inte via e-post eller pappersformat. Vi undanber oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-14 Arbetsgivare Skinnskattebergs kommun
(org.nr 212000-2023), https://www.skinnskatteberg.se/
739 22 SKINNSKATTEBERG Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Skinnskattebergs Kommun Kontakt
Enhetschef
Sara Airaksinen sara.airaksinen@skinnskatteberg.se 0222-515696 Jobbnummer
9885742