Timvikarier till hemtjänsten i Skärholmen: undersköterskor och vårdbiträden
Stockholms kommun / Undersköterskejobb / Stockholm Visa alla undersköterskejobb i Stockholm
2026-01-21
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Stockholms kommun i Stockholm
, Solna
, Sundbyberg
, Järfälla
, Upplands Väsby
eller i hela Sverige
Stockholm - vår huvudstad med miljoner drömmar, förväntningar och ambitioner. Vi jobbar för alla som lever här idag och i framtiden. Nu söker vi dig som vill tänka stort, nytt och annorlunda med oss - för stockholmarna.
Skärholmens stadsdelsförvaltning är en av Stockholms stads 11 stadsdelsförvaltningar och omfattar stadsdelarna Bredäng, Sätra, Skärholmen och Vårberg. Här arbetar mer än 1000 medarbetare för våra 37.000 invånare. Vi erbjuder en kommunal verksamhet som vi är stolta över och vi har en fantastisk mångfald. Välkommen med ditt unika bidrag!
Välkommen till oss
Vill du arbeta i en trevlig arbetsgrupp som är hjälpsamma och alltid ger ett gott bemötande till våra kunder? På Skärholmens hemtjänst arbetar ca 60 medarbetare, tre planerare och tre enhetschefer.
På Skärholmen hemtjänst arbetar vi för trygghet, delaktighet, självbestämmande och kontinuitet som skapas av en engagerad och motiverad personalgrupp. Enheten finns tillgänglig dygnet runt alla veckans dagar för sina kunder. Vi är en blandad grupp när det gäller ålder, kön, erfarenhet och ursprung.
Vi söker nu dig som vill vara vikarie hos oss vid behov med möjlighet till sommarjobb.
Vi erbjuder
Vi erbjuder en viktig roll där du får möjlighet att göra skillnad för dem vi finns till för, tillsammans med engagerade kollegor. Du får en introduktion som ger dig trygghet i uppdraget och en bra start hos oss. Vårt kontor är beläget vid Skärholmens centrum med närhet till kommunikationer och galleria.
Din roll
Som medarbetare i hemtjänsten har du ett varierat och innehållsrikt arbete där du arbetar nära våra äldre och funktionsnedsatta med det stöd de behöver för att kunna bo hemma så länge som de själva önskar. Du arbetar självständigt hemma hos dem och förflyttar dig i stadsdelen till fots, med cykel eller bil. Ditt huvuduppdrag är att tillgodose kundens individuella behov av omsorg och service i det egna hemmet utifrån beviljat bistånd enligt socialtjänstlagen.Publiceringsdatum2026-01-21Dina arbetsuppgifter
• Skapa en omsorgsfull och individanpassad vårdmiljö
• Utföra delegerade uppgifter
• Erbjuda socialt stöd
• Följa med kunder till och från läkarbesök
• Utföra serviceinsatser såsom måltidsförberedelser, disk, tvätt, städning och inköp
• Dokumentera vårdinsatser i vårt journalsystem
Din kompetens och erfarenhet
Vi söker dig som
• Har ett professionellt förhållningssätt som präglas av ett gott bemötande och empati i mötet med andra.
• Är lyhörd för våra kunders behov och som sätter guldkant på våra kunders tillvaro
• Har god svenska i tal och skrift.
• Har vana att hantera smartphones, då det är ett viktigt arbetsverktyg i ditt dagliga arbete.
Det är meriterande om
• Du är utbildad undersköterska
• Du har körkort och/eller att kunna cykla i arbetet.
Välkommen med din ansökan!
Stockholms stad arbetar med kompetensbaserad rekrytering som syftar till att se till varje persons kompetens och därmed motverka diskriminering. Ersättning
Timlön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-22 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2026/279". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Stockholms kommun
(org.nr 212000-0142) Arbetsplats
Stockholms Stad, Skärholmen SDF, Hemtjänst Kontakt
Jessica Nordlander jessica.nordlander@stockholm.se Jobbnummer
9695704