Timvikarier till hemtjänst och särskilt boende i Vargön och Vänersborg
Vänersborgs kommun, Socialförvaltningen, Bemanningsenheten / Undersköterskejobb / Vänersborg Visa alla undersköterskejobb i Vänersborg
2025-10-15
, Trollhättan
, Essunga
, Grästorp
, Uddevalla
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Vänersborgs kommun, Socialförvaltningen, Bemanningsenheten i Vänersborg
Timvikarier till hemtjänst och särskilt boende i Vänersborg och Vargön
Vill du arbeta med människor? Tycker du om att hjälpa till, skapa trygghet och göra vardagen bättre för andra? Då är du varmt välkommen att skicka in din intresseansökan som timvikarie till hemtjänst och särskilt boende i områdena Vänersborg och Vargön.
Du behöver inte skriva något personligt brev. Svara bara på frågorna i formuläret och bifoga ditt CV.
Tips: Är du även intresserad av att arbeta i Brålanda eller Frändefors och vill bidra där behovet är som störst? Kika på vår andra annons bland https://jobb.vanersborg.se/job-vacancies.
Arbetet som timvikarie innebär att du arbetar extra vid behov, exempelvis när någon blir sjuk i en verksamhet. Som timvikarie lägger du dig tillgänglig via vårt vikariehanteringssystem där du sedan blir bokad på arbetspass. Bokning kan ske med kort varsel och med några dagars framförhållning.
Rekrytering sker löpande under hela ansökningsperioden där inkomna intresseansökningar stäms av mot anställningens grundkrav och med verksamheternas behov. Nuvarande behov gäller timvikarier som kan arbeta flera arbetspass per månad och på flera tider under dygnet, främst dagtid.
Vad krävs för att arbeta som timvikarie inom hemtjänst och särskilt boende?
Som timvikarie möter du människor med olika behov och förutsättningar, därför söker vi dig som är trygg, ansvarsfull och har en omtänksam inställning. Du behöver kunna arbeta självständigt, vara flexibel och trivas med att möta nya personer och miljöer.
Grundkrav:
- Du har fyllt 18 år.
- Du har godkänt betyg i svenska (motsvarande årskurs 9 i grundskolan eller svenska delkurs D på grundläggande nivå)
- Du har godkänt betyg i matematik (motsvarande mellanstadienivå, eller delkurs 2 på grundläggande nivå).
- Du kan använda mobil och appar för planering och dokumentation.
- Du kan arbeta vid flera tillfällen varje månad.
- Vissa verksamheter kräver att du har cykelvana och/eller B-körkort.
Innan anställning behöver du visa utdrag ur Polisens Belastningsregister. För fortsatt anställning krävs godkänt resultat på utbildningen i läkemedelshantering samt beviljad läkemedelsdelegering på minst en enhet.
Om verksamheterna
Hemtjänst
Hemtjänst innebär service, omvårdnad och sjukvård som vid behov ges i det egna hemmet. Det handlar exempelvis om morgonhjälp, förflyttning, hjälp med måltider, dusch, toalettbesök, klädvård, städning, promenader, tillsyn och inköp. Inom hemtjänst är det viktigt att kunna använda cykel för att ta sig mellan olika brukare. I vissa fall krävs även körkort.
Särskilt boende
Särskilt boende är ett samlingsnamn för olika slags boenden, exempelvis äldreboende, korttidsboende och växelvård. Särskilt boende är en boendeform som erbjuder stöd, service och personlig omvårdnad efter den enskildes behov, dygnet runt. Personlig omvårdnad omfattar hjälp med måltider, hygien, klädsel och olika aktiviteter.
________________________________________________
Om Vänersborgs kommun
Som medarbetare i Vänersborgs kommun bidrar du till att göra vardagen enklare för våra 40 000 medborgare i kommunen. I Vänersborgs kommun jobbar 3 800 anställda och vi arbetar för att vara attraktiv och hållbar i alla delar, hela livet.
Övrig information
Vi ser mångfald som en styrka som berikar vår verksamhet och välkomnar sökande med olika bakgrund. Söker du en tjänst hos oss som omfattas av krigsplacering kommer du få information om det i samband med din anställning. Kommunen har gjort aktiva val i denna rekrytering och vill därför inte bli kontaktade med erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp/kompetensförmedling. Kontaktuppgifter till din fackliga organisation hittar du https://www.vanersborg.se/naringsliv-och-arbete/arbetsmarknad/fackliga-organisationer
. Ersättning
Timavlönad Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-18 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/274". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Vänersborgs kommun
(org.nr 212000-1538) Arbetsplats
Vänersborgs kommun, Socialförvaltningen, Bemanningsenheten Kontakt
Paulina Samuelsson, Rekryterare 0521-722453 Jobbnummer
9557120