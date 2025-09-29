Timvikarier till Hemtjänst, Korttidsenhet och Personlig assistans
Stenungsund, det goda samhället med framtidstro och utveckling med människan och naturen i centrum.
Stenungsunds kommun är en expanderande kustkommun med cirka 27 800 invånare, ett starkt näringsliv, boendemiljöer nära havet och goda kommunikationsmöjligheter. Kommunen har ett välutvecklat kultur- och föreningsliv samt bra förutsättningar för friluftsliv och rekreation. Helhet, öppenhet, delaktighet och insyn är kommunens ledord.
Kommunens vision är att vi ska bli 35 000 invånare år 2035. Stenungsunds kommun ingår i Göteborgsregionens kommunalförbund som är ett forum för samarbete och erfarenhetsutbyte samt i ett antal andra mellankommunala samarbeten.
Kommunen är organiserad i en förvaltning med fyra sektorer. Sektor Socialtjänst innefattar 4 verksamheter; särskilt boende/kommunal hälso- och sjukvård, individ- och familjeomsorg, ordinärt boende/personlig assistans samt funktionshinder.
Hemtjänsten, Korttidsenheten och Personlig Assistans söker nu timvikarier. Har du ett positivt synsätt, initiativförmåga och har ett genuint intresse av att arbeta med människor, sök till oss!
Att arbeta som timvikarie erbjuder flexibilitet då du har möjlighet att välja själv när du kan jobba. Vi använder oss av vikariebokningssystemet Time Care Pool, där lägger du dig tillgänglig de dagar och tider som du kan arbeta. Utifrån din tillgänglighet kan du sedan bli bokad efter verksamhetens behov. Arbetstiderna är förlagda på dagtid, kvällar, nätter och helger. Det är extra viktigt för oss att du trivs och känner dig trygg med dina arbetsuppgifter då du ersätter ordinarie personal vid eventuell frånvaro. Därför ger vi dig en förberedd introduktion på arbetsplatsen. Vi erbjuder en god gemenskap och möjlighet för dig att skaffa erfarenhet inom ett framtidsyrke.
Ingen dag är den andra lik vilket gör jobbet både utmanande och utvecklande!
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter innebär att ge omsorg, hjälp och stöd till våra vårdtagare utifrån varje enskild individs behov. Insatserna som utförs ger en trygghet och meningsfullhet för våra vårdtagare.
I arbetet kan även vissa hälso- och sjukvårdsuppgifter förekomma enligt Hälso- och sjukvårdslagen (HSL), men endast utifrån delegering från sjuksköterska. Då det är extra viktigt för oss att du trivs och känner dig trygg med dina arbetsuppgifter, ger vi dig därmed en god introduktion med bredvidgång och utbildning i läkemedelshantering.KvalifikationerKvalifikationer
• 18 år eller äldre (Arbetsmiljöverkets föreskrift om minderårigas arbetsmiljö 2018:8)
• Ha B-körkort
• Behärska det svenska språket i tal och skrift, fler språk är meriterande
Meriterande:
• Utbildning som undersköterska
• Arbetserfarenhet inom vård- och omsorg
Du tycker om att arbeta med människor och ser till individen och dennes rätt till självbestämmande. Det är viktigt att du vill finnas till som ett stöd för individen och inte ta över det den själv kan utföra.
Som person förutsätter vi att du är empatisk och har en känsla för när du ska kliva fram eller hålla dig i bakgrunden, att vara lyhörd är viktigt. Du har en personlig mognad, hög integritet med ett professionellt och respektfullt bemötande som alltid strävar efter bästa möjliga möte.
Du har förmåga att arbeta såväl självständigt som i nära arbete med kollegor eller anhörig, vilket innebär att du är anpassningsbar och flexibel i ditt förhållningssätt.
Före erbjudande om anställning ska ett godtagbart utdrag ur polisens belastningsregister uppvisas. Sök via denna länk: https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/kontrollera-dina-uppgifter-i-belastningsregistret/
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
ÖVRIGT
Vi strävar efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka och välkomnar därför sökande med olika bakgrund.
Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanbeder oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.
Vi använder e-rekrytering för att effektivisera och kvalitetssäkra rekryteringsarbetet. Alla dina uppgifter sparas på ditt CV-konto och du kan enkelt logga in och uppdatera dina uppgifter när du vill. Fyll därför i dina uppgifter så omsorgsfullt som möjligt för att ge en rättvisande bild av dig själv.
Sista dag att ansöka är 2025-12-28
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Stenungsunds kommun
Stenungsunds kommun, Sektor Socialtjänst Kontakt
