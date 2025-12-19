Timvikarier till Hägerneholms rektorsområde förskola/fritidshem sökes
Täby Kommun / Barnskötarjobb / Täby Visa alla barnskötarjobb i Täby
2025-12-19
, Vallentuna
, Upplands Väsby
, Danderyd
, Sollentuna
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Täby Kommun i Täby
, Stockholm
, Simrishamn
eller i hela Sverige
Vill du arbeta med barn och unga?
Sök till oss som timvikarie i Hägerneholms rektorsområde där du får möjlighet att göra skillnad varje dag!Publiceringsdatum2025-12-19Om företaget
Hägerneholms rektorsområde omfattar två kommunala förskolor, en grundskola samt fritidshem för elever från förskoleklass till årskurs 9. Vi söker nu engagerade timvikarier till:
•
Hägerneholms förskola
•
Hägerneholmsskolan
•
Trädgårdsstadens förskola
Om jobbet
Som timvikarie arbetar du vid behov när ordinarie personal är frånvarande, ibland med kort varsel. Du kan även bokas för kortare, sammanhängande perioder. Vi söker dig som är flexibel, nyfiken och intresserad av att arbeta med barn och unga i olika åldrar.Arbetsuppgifter
Förskola
Du stöttar det pedagogiska teamet i det dagliga arbetet och är aktiv i barnens lek, måltider, vilostunder och lärande. Du bidrar till en trygg, rolig och utvecklande miljö med barnets bästa i fokus.
Grundskola (Lärarvikarie)
Som lärarvikarie är du en viktig del av elevernas lärande. Du ansvarar för undervisningen under ordinarie lärares frånvaro och skapar en trygg och inspirerande miljö där eleverna får stöd att utvecklas så långt som möjligt i sin kunskapsutveckling.
Du hjälper eleverna att förstå, genomföra och komma vidare i sina skoluppgifter, alltid med elevens lärande i fokus. Vid längre vikariat kan även planering, bedömning och kontakt med vårdnadshavare ingå.
Fritids/samverkan
Du stöttar eleverna i klassrummet och finns som ett extra stöd i undervisningen. På raster och under fritidstid är du en aktiv del av verksamheten, där du gärna tar initiativ och driver aktiviteter som uppmuntrar till lek, rörelse, skapande och gemenskap.
Vi ser gärna att du är kreativ och lyhörd, och att du skapar goda möjligheter för alla elever att delta på sina egna villkor. Du bidrar med energi, trygghet och ett varmt bemötande och är en viktig vuxen i barnens dag.Kvalifikationer
•
Goda kunskaper i svenska språket
•
Meriterande: barnskötarutbildning, elevassistentutbildning, fritidspedagogutbildning eller annan pedagogisk bakgrund
•
Erfarenhet av att arbeta med barn/unga i grupp (t.ex. i skola, som idrottsledare eller konfirmationsledare) är ett plusDina personliga egenskaper
Vi söker dig som:
•
Är pålitlig och ansvarstagande
•
Har god samarbetsförmåga och vill bidra till ett positivt arbetsklimat
•
Är initiativrik och försöker hitta lösningar för att hjälpa barn och leever i sitt lärande
•
Visar lojalitet och engagemang i mötet med barn och kollegor
•
Är flexibel och orädd, du vågar prova nya arbetsuppgifterÖvrig information
•
Anställningsform: Behovsanställning (timvikarie)
•
Du behöver kunna uppvisa ett registerutdrag från Polismyndigheten vid anställning. Läs mer och ansök via polisens webbplats.
Välkommen med din ansökan!
Skicka in personligt brev och CV senast den 31 januari
Har du frågor om tjänsten? Hör gärna av dig, vi ser fram emot att höra från dig!
Om Täby kommun
Täby är en av Sveriges mest välskötta kommuner med stor valfrihet, välfärdstjänster av hög kvalitet, attraktivt näringslivsklimat och stabil ekonomi. Skolorna i kommunen uppvisar toppresultat, förskolorna erbjuder en trygg och stimulerande miljö och vid kommunens äldreboenden är nöjdheten stor. Läget är attraktivt med närhet till både Stockholm och Arlanda, samtidigt som tillgången till skog, hav och strövområden ger möjlighet till naturupplevelser och rekreation.
Täby utvecklas med nya attraktiva och trygga miljöer och genom att befintliga områden vidareutvecklas - hållbart, med omsorg om kulturarv och där större sammanhängande grönområden värnas. Halva Täby ska vara grönt och hela Täby hållbart. Trafik och infrastruktur ska fungera i vardagen och utvecklas för framtiden. Ersättning
Enligt överenskommelse, timlön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Täby kommun
(org.nr 212000-0118), https://www.taby.se/ Kontakt
Intendent
Sofia Törnberg Jansson sofia.tornbergjansson@taby.se Jobbnummer
9656005