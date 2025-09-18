Timvikarier till grupp- och servicebostäder LSS i Nacka Kommun
2025-09-18
Vi söker dig som vill arbeta som timvikarie på våra grupp- och servicebostäder inom LSS, med möjlighet till sommarvikariat 2026.
Här får du chansen att göra verklig skillnad i människors vardag. Välkommen med din ansökan!
Ditt uppdrag
Nacka kommun har tolv grupp- och servicebostäder för vuxna enligt Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). Våra kunder bor i egna lägenheter och delar gemensamma utrymmen för social samvaro och gemenskap.
Som timvikarie ger du stöd och service i våra kunders vardag. Ditt arbete utgår alltid från den enskildes behov och önskemål och syftar till att skapa trygghet, delaktighet och goda levnadsvillkor.
Arbetet innebär även daglig dokumentation samt ett nära samarbete med anhöriga och närstående.
Arbetet är varierande och kan till exempel innebära att du:
ger personlig omvårdnad och stöd med hygien
hjälper till med inköp, matlagning och städning
planerar dagliga och veckovisa aktiviteter
följer med på fritidsaktiviteter
hanterar medicin
Introduktion sker alltid inför tilltänkt arbete. Vi erbjuder dig möjlighet att arbeta dag, kväll, helg samt sovande jour eller vaken natt.
Är det här du?
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
För att trivas i rollen tror vi att du har ett pedagogiskt och respektfullt förhållningssätt i mötet med människor och alltid utgår från individens behov. Eftersom vi arbetar i team är det viktigt att du har god samarbetsförmåga och aktivt bidrar till ett positivt och stödjande arbetsklimat.
Du är lojal och engagerad och visar det genom att värna trygghet och kvalitet i arbetet. Du ser vad som behöver göras, tar initiativ och kan arbeta självständigt när situationen kräver det. Framför allt är du serviceinriktad och sätter alltid våra kunders behov och välmående i fokus.
Din erfarenhet
För att bli aktuell för tjänsten behöver du:
kunna arbeta minst 4-5 pass per månad
ha erfarenhet av arbete inom vård och omsorg
ha goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift
ha god fysisk förmåga
vara minst 18 år
Det är meriterande om du har relevant utbildning inom området samt om du vill arbeta både långsiktigt som timvikarie och som sommarvikarie 2026.
Vi erbjuder dig
I Nacka får du möjlighet att arbeta i en kommun som vill vara bäst i Sverige på att vara kommun, och som har öppenhet och mångfald som sin vision och en grundläggande värdering att lita på människors kunskap, vilja och förmåga.
Som timvikarie är du anställd av Stab kompetensförsörjning, inom Nacka kommun, som ansvarar för att samordna och kvalitetssäkra bemanningen av omsorgspersonal vid korttidsfrånvaro och månadsvikariat. Du får möjlighet att arbeta på en eller flera av våra verksamheter - utifrån dina önskemål och tillgänglighet.
Utdrag ur belastningsregistret
I enlighet med Nacka Socialnämndens beslut krävs ett utdrag ur Polisens belastningsregister i samband med anställning. Välj utdraget för barn med funktionsnedsättning, https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/.
Begär "digitalt registerutdrag" till din digitala brevlåda i samband med att du skickar in din ansökan för att underlätta i rekryteringsprocessen.
Om anställningen
Timvikariat med möjlighet till sommarvikariat 2026
Timlön enligt avtal
Arbetstider: dag, kväll, helg samt sovande jour eller vaken natt
Tillträde och introduktion: hösten 2025/vintern 2026
Intresserad?
Skicka in din ansökan redan idag - urval sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan ansökningstidens slut.
I denna rekrytering använder vi oss inte av personligt brev. I stället får du svara på några frågor i ansökningsformuläret i samband med din ansökan. Rekryteringsprocessen består av gruppintervju, referenstagning och introduktion på den verksamhet du ska arbeta i.
För frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta någon av våra rekryteringsspecialister:
Ebba Sjöqvist på
Helena Söderström på
Nacka är en av Sveriges mest attraktiva och välrenommerade kommuner. Med fokus på mål, resultat, hållbart medarbetarengagemang och ständig utveckling strävar Nacka efter att bli bäst på att vara kommun. Nacka kommun är arbetsgivaren för dig som med stor frihet förnyar och gör skillnad.
Välfärd Samhällsservice ansvarar för kommunens produktion av välfärdstjänster och driver bland annat särskilda boenden för äldre och personer med särskilda behov, dagliga verksamheter, fritidsgårdar, musikskola och kulturhus. Totalt har vi drygt fyrtio enheter inom fyra affärsområden med 1400 medarbetare och tillsammans omsätter vi cirka 600 miljoner kronor. Vår service präglas av effektivt resursutnyttjande, starkt medborgarinflytande och stor valfrihet. Inom alla verksamheter är ambitionen att skapa de bästa förutsättningarna för kreativitet, innovation och kunskapsdelning. Ersättning
