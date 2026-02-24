Timvikarier till grundskola, Lerums kommun
Lerums kommun är känd för sina natursköna platser med sjöar och skog. Kommunen har 3 200 medarbetare och 43 000 invånare men räknar med att växa rejält inom de närmsta åren. Lerum ligger endast 20 minuters resväg från Göteborg och står idag inför en utvecklingsintensiv period med många spännande projekt på gång, allt ifrån skola till bostäder. Kommunen arbetar för att säkra både god service, hög välfärd och ett blomstrande företagsklimat.
Dagens Samhälle har dessutom nyligen utsett Lerum till vinnare i kategorin storstadskommuner (2025) - en utmärkelse som bygger på en omfattande jämförelse av 290 svenska kommuner inom bland annat skola, vård och omsorg, ekonomi, kultur och fritid, attraktivitet, näringsliv och framtidsfaktorer som digitalisering och civil beredskap. Vi är numera en Superkommun!
Vi söker timvikarier till Lerums kommuns grundskola och fritidsverksamhet.
Som timvikarie hos oss blir du anställd via Lerums kommuns Bemanningsenhet. Uppdragen gäller när ordinarie personal är frånvarande, vilket kan vara både vid kortare inhopp och längre vikariat.
Så fungerar det:
Du blir intermittent anställd (timvikarie) och får löpande förfrågningar om arbetspass - ibland med kort varsel (samma dag), ibland med längre framförhållning. Du anger själv din tillgänglighet i vårt digitala bokningssystem, där du också kan anmäla intresse för specifika arbetspass.
Som timvikarie kan arbetsuppdragen variera från dag till dag, och du kan arbeta i olika klasser, årskurser och på olika skolor. Arbetstiderna är dagtid på vardagar.Publiceringsdatum2026-02-24Arbetsuppgifter
Du är en trygg och positiv förebild för våra elever och stöttar dem i både deras lärande och sociala utveckling. Genom att vara aktivt närvarande vägleder och motiverar du eleverna i deras skolarbete, deltar i deras aktiviteter och bidrar till en trygg och strukturerad miljö. Du hjälper till att skapa studiero, sätta tydliga ramar och bygger goda relationer genom interaktion i klassrummet och under övriga delar av skoldagen. Arbetet är varierat och innebär stort ansvar samt självständighet.
Exempel på arbetsuppgifter:
* Hålla i lektioner och leda arbetet i klassrummet utifrån ordinarie personals planering
* Vara extraresurs i klassrummet och stötta läraren i det dagliga arbetet
* Assistera enskilda elever med uppgifter och behov som uppstår
* Närvara på raster för att bidra till trygghet och goda relationer
* Arbeta i fritidsverksamhetKvalifikationer
Vi söker dig som har lätt för att skapa kontakt i sociala sammanhang och snabbt kan bygga förtroende med elever. Du tar ansvar, visar initiativförmåga och är trygg i att arbeta självständigt. Du har god förmåga att strukturera ditt arbete och driva det framåt, samtidigt som du är lyhörd, uppmärksam och trivs med att samarbeta i grupp.
Du är en person som snabbt kan sätta dig in i nya elevgrupper, rutiner och planeringar samt självständigt hantera de situationer som uppstår under skoldagen.
För att arbeta i årskurs 4-9 krävs gymnasieexamen. Erfarenhet från arbete i grundskola, serviceyrken eller arbete där du stöttar eller hjälper andra människor är meriterande. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
För att få arbeta med barn och ungdomar krävs ett utdrag från Polisens belastningsregister. Du beställer det själv via Polisens hemsida: https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/digitalt-registerutdrag/
ÖVRIGT
Utvecklingen i Lerums kommun ska vara hållbar och vår styrning utgår från de globala målen i Agenda 2030.
Vi tror att våra olikheter berikar och utvecklar individen, verksamheten och samhället positivt. Som arbetsgivare arbetar Lerums kommun aktivt för jämställdhet och mångfald och mot all form av diskriminering och kränkande särbehandling.
Som anställd i Lerums kommun kan det förekomma krav på att använda personligt Bank-ID i tjänsten för legitimering i till exempel systeminloggning eller annan verifiering.
