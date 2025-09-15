Timvikarier till grundskola, anpassad grundskola och kulturskolan
2025-09-15
Vi skapar framtiden i Göteborg - en lektion i taget
Varje vardag möts tusentals barn och unga i våra skolor - med dem formar vi framtidens Göteborg. I grundskoleförvaltningen är vi 10 000 engagerade medarbetare som jobbar tillsammans för att alla elever ska få lyckas och växa, oavsett bakgrund eller förutsättningar. Du har en viktig roll i att skapa en likvärdig skola med hög kvalitet, där du både får utvecklas och utveckla verksamheten. Du bygger kunskap, gemenskap och framtidstro tillsammans med dina kollegor. Hos oss får du vara med och göra skillnad - på riktigt.
Göteborgs grundskoleförvaltning ansvarar för stadens närmare 140 kommunala skolor, från förskoleklass till årskurs 9, anpassad grundskola, fritidshem och Kulturskola. Välkommen att arbeta nära skogen, staden eller havet. Vi är Göteborg.Publiceringsdatum2025-09-15Arbetsuppgifter
Nu söker vi dig som kan börja arbeta omgående som timvikarie i Enheten för bemanning. Vi erbjuder dig ett omväxlande arbete med många nya möten. Framför allt får du ett meningsfullt arbete där du kan utvecklas och göra skillnad för våra elever. Enheten för bemanning förmedlar vikarier till Göteborgs Stads kommunala grundskolor, anpassade grundskolor och kulturskolan. Verksamheterna är indelade i fyra geografiska områden, som vikarie arbetar du där behovet finns.
I rollen som timvikarie är du en viktig del av elevernas vardag och lärande. Du ersätter ordinarie personal vid frånvaro och stödjer elever i deras skolgång. Arbetet innebär både ansvar och variation, men också stor glädje när du ser elever utvecklas och lyckas.
TIMVIKARIE I GRUNDSKOLAN
I grundskolan erbjuds arbete i följande befattningar:
Lärare: Du undervisar i hel klass i olika ämnen (årskurs F-6) eller i särskilda ämnen (årskurs 7-9). Ditt uppdrag är att hålla i undervisningen för att bidra till elevernas kunskapsutveckling.
Lärare i fritidshem: Du arbetar med eleverna i fritidshemmen (årskurs F-6) innan skoldagen startar och efter att skoldagen slutat. Under skoltid är du med i klassrummet och stöttar ordinarie lärare.
Elevassistent: Du arbetar med eleverna i behov av särskilt stöd både i och utanför klassrummet. Det kan till exempel handla om läs- och skrivsvårigheter eller olika typer av funktionsnedsättningar.
ANPASSAD GRUNDSKOLA
I den anpassade grundskolan går elever som har en intellektuell
funktionsnedsättning. Som timvikarie assisterar du eleverna i behov av särskilt stöd. Det innebär att du hjälper de med deras studier och är ett stöd för dem i och utanför klassrummet.
KULTURSKOLAN
Kulturskolan erbjuder konstnärlig och pedagogisk verksamhet för barn och ungdomar (6-19 år) i Göteborg. Arbetstid kan vara dagtid, eftermiddag, kväll, helg eller under lovveckor.Kvalifikationer
Vi söker dig som har ett genuint intresse av att arbeta med barn och ungdomar. Oavsett vilken verksamhet du vill jobba inom har du i uppdrag att vara en god förebild, möta eleverna på deras nivå och agera lågaffektivt. Har du relevant utbildning och/eller arbetslivserfarenhet är det meriterande. Svenska är det gemensamma arbetsspråket på våra skolor därför behöver du ha goda språkkunskaper i både tal och skrift.
Det här förväntar vi oss av dig:
• Du har ansvar för att ange din tillgänglighet i vårt bokningssystem, inklusive vilka dagar och tider du kan arbeta. Du ska vara tillgänglig för arbete hos oss minst 2 dagar i veckan. De dagar du har lagt dig tillgänglig förväntar vi oss att du kan arbeta.
• Du måste vara beredd på att ta emot och svara på passförfrågningar via sms eller e-post från tidig morgon till kväll, mellan klockan 06.30 och 22.00.
• Varje arbetsdag påverkar du elevernas lärande och välmående. Därför är det viktigt att du är engagerad i ditt arbete och snabbt sätter dig in i ditt uppdrag. Du bemöter elever och medarbetare med respekt och har ett professionellt förhållningssätt.
Som timvikarie hos oss får du en värdefull möjlighet att utvecklas inom pedagogiskt arbete.
Vill du veta mer om att arbeta som timvikarie i Grundskoleförvaltningen klicka på länken nedan som tar dig till Göteborg Stads hemsida för timvikarier: https://goteborg.se/wps/portal?uri=gbglnk%3a20231031162414392
I denna rekrytering tar vi inte hänsyn till personligt brev.
Varmt välkommen med din ansökan!
ÖVRIGT
Som anställd i vår förvaltning erbjuds du bland annat friskvårdsbidrag, cykelförmån och medarbetarstöd.
Enligt Skollagen ska utdrag ur polisens belastningsregister uppvisas av personer innan de anställs inom förskoleverksamhet, skola och skolbarnomsorg. Detta beställer du på Polisens hemsida.
Inför denna rekrytering har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och därför undanber vi oss ytterligare erbjudanden om kompetensförmedling, annonserings- och rekryteringshjälp.
