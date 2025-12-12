Timvikarier till fritidshemmen i Kågeröd och Röstånga
2025-12-12
Svalövs kommun - med ett strategiskt läge inom Familjen Helsingborg - erbjuder närhet, optimism och ett gynnsamt klimat för arbete och liv. Bra kommunikationer gör det lätt att arbetspendla. Här bor ca 14 500 invånare.
Bemanningsenheten har ett kontinuerligt behov av att fylla på med timvikarier till våra fritidshem. Just nu söker vi särskilt dig som vill arbeta vid behov i fritidshemsverksamheten i Kågeröd och Röstånga.
Är du serviceinriktad, tycker om att arbeta med barn och vill göra skillnad i deras vardag? Kan du arbeta mellan 2 och 5 dagar per vecka inom fritidshemmens öppettider, kl. 13.00-18.00? Då kan du vara precis den vi söker!
Att arbeta i fritidshem är ett varierande och viktigt uppdrag där du samarbetar med engagerade pedagoger och möter barn i deras lek, lärande och vardag. Som timvikarie kommer du bland annat att:
* Delta i det dagliga pedagogiska arbetet enligt läroplanen för fritidshem
* Bidra till trygghet, utveckling och glädje i barngruppen
* Vara delaktig i planerade aktiviteter, lek, måltider och utevistelser
* Stödja barnens sociala utveckling och lärande
* Arbeta nära arbetslaget och följa verksamhetens rutinerKvalifikationer
* Du har fyllt 18 år
* Du tycker om att arbeta med barn och har ett genuint engagemang
* Du uttrycker dig väl på svenska i tal och skrift
* Du är positiv, flexibel och lyhörd
* Du fungerar bra i samarbete med kollegor och barn
Meriterande:
* Utbildning eller pågående utbildning inom barn och fritid, pedagogik eller motsvarande
* Erfarenhet av arbete i fritidshem eller skola
* B-körkort
Inför anställning ska ett godtagbart utdrag ur polisens belastningsregister uppvisas, samt giltiga identitetshandlingar.
Urval sker löpande. Vilket betyder att tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag.
ÖVRIGT
Vi ber dig söka tjänsten genom länken i denna annons för att underlätta vår hantering av inkomna ansökningar samt för att säkerställa kvaliteten i vår urvalsprocess. Det är av största vikt att du är noggrann när du fyller i din ansökan då den bedöms gentemot andra sökande. En ansökan till Svalövs kommun är en allmän handling. Information om hur vi hanterar dina personuppgifter hittar du på vår hemsida www.svalov.se.
