Timvikarier till förskolorna i Sköllersta, Pålsboda och Hjortkvarn
Hallsbergs kommun / Barnskötarjobb / Hallsberg Visa alla barnskötarjobb i Hallsberg
2026-08-03
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I Hallsbergs kommun är alla välkomna, oavsett vem man är, var man kommer från och vart man är på väg. Hallsberg har bra kommunikationer, naturnära boende, bra förskola och grundskola samt gymnasium. Hallsberg befinner sig i ett expansivt läge med nyproduktion av bostäder samt etablering av nya företag. I kommunen bor ca 16 000 invånare.
Nu söker vi fler timvikarier till våra förskolor!
Om verksamheten
Jobbet som vikarie innebär att du på kort varsel, ofta samma morgon, ersätter ordinarie personal. Främst på kortare uppdrag, när den ordinarie personalen är sjuk eller behöver vara borta. Du blir en hjälte som räddar arbetsdagen! Ingen dag är den andra lik vilket gör jobbet både utmanande och spännande.
Inom östra området finns sex förskolor förlagda i Sköllersta, Pålsboda och Hjortkvvarn. Du kan välja att anmäla dig som vikarie till samtliga förskolor eller enskilda verksamehter beroende på dina förutsättningar.Publiceringsdatum2026-08-03Dina arbetsuppgifter
I rollen som vikarie i förskola stöttar du arbetslaget när ordinarie personal är frånvarande och bidrar till en trygg och fungerande vardag för barnen. Du kan exemeplvis delta i lek och planerade aktiviteter, ger omsorg vid måltider, vila och utevistelse och hjälpa till att hålla ordning i miljön.
Vad behöver du kunna?Du måste vara beredd på att jobba med kort varsel och dessutom vilja vara en förebild för de du möter i förskolan, barn och pedagoger samt föräldrar. Vi sätter ett stort värde i att du har tidigare erfarenhet av att jobba med barn. Kanske är du idrottstränare eller barn- och ungdomsledare? Du kanske går en högskoleutbildning? Du ska vara lösningsfokuserad och kunna ta eget ansvar. Du behöver ha ett giltigt utdrag ur belastningsregistret innan du börjar arbeta.
Medarbetarskap i Hallsbergs kommun
Som medarbetare i Hallsbergs kommun förväntas du aktivt arbeta tillsammans med andra för att nå kommunens mål.
Viktiga grundpelare i medarbetarskapet i Hallsbergs kommun är att ta ansvar och bidra till helheten, vara hjälpsam och lösningsorienterad, respektera kompetens och olika perspektiv samt att ha en öppen och tydlig kommunikation.Övrig information
Anställningsform: timanställning
Tillträde: enligt överenskommelse
Sysselsättningsgrad: deltid, varierar beroende på antal pass
Antal tjänster: flera
I Hallsbergs kommun tillämpas individuell och differentierad lönesättning i enlighet med centrala löneavtal (HÖK). Vi omfattas även av kollektivavtalet Allmänna bestämmelser (AB) som garanterar villkor och avtalsenliga ersättningar.Så ansöker du
Sista ansökningsdag är 16 augusti.
Varmt välkommen med din ansökan!
Har du skyddade personuppgifter ska du inte ansöka via rekryteringssystemet. Kontakta rekryterande chef för information om hur du går tillväga.
Vi undanber oss alla kontakter av annonserings- eller rekryteringsföretag i samband med denna annons. Fackliga företrädare nås via kommunens kontaktcenter Hallsbergs kommun, 0582-685000
I den här rekryteringen kommer utdrag ur belastningsregistret att begäras, enligt skollagen (2010:800). Utdraget beställs från www.polisen.se
och ska gälla för arbete inom förskola och skola. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-16 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivare Hallsbergs Kommun
(org.nr 212000-1926), https://www.hallsberg.se/
Västra Storgatan 14 (visa karta
)
694 80 HALLSBERG Arbetsplats
Hallsbergs kommun Kontakt
Vikariesamordnare
Ann-Sofie Svenman ann-sofie.svenman@edu.hallsberg.se +46582686090 Jobbnummer
10018374