Timvikarier till förskolorna i Sköllersta, Pålsboda och Hjortkvarn
2026-03-03
, Kumla
, Lekeberg
, Örebro
, Degerfors
, Örebro
I Hallsbergs kommun är alla välkomna, oavsett vem man är, var man kommer från och vart man är på väg. Hallsberg har bra kommunikationer, naturnära boende, bra förskola och grundskola samt gymnasium. Hallsberg befinner sig i ett expansivt läge med nyproduktion av bostäder samt etablering av nya företag. I kommunen bor ca 16 000 invånare. Nu söker vi fler timvikarier till våra förskolor!
Om verksamheten
Jobbet som vikarie innebär att du på kort varsel (ofta samma morgon) ersätter ordinarie personal, ofta på kortare uppdrag, när den ordinarie personalen är sjuk eller behöver vara borta. Du blir en hjälte som räddar arbetsdagen! Ingen dag är den andra lik vilket gör jobbet både utmanande och spännande.
Inom östra området finns sex förskolor förlagda i Sköllersta, Pålsboda och Hjortkvvarn. Du kan välja att mäla dig som vikarie till samtliga förskolor eller enskilda verksamehter. Publiceringsdatum2026-03-03Dina arbetsuppgifter
I rollen som vikarie i förskola stöttar du arbetslaget när ordinarie personal är frånvarande och bidrar till en trygg och fungerande vardag för barnen. Du kan exemeplvis delta i lek och planerade aktiviteter, ger omsorg vid måltider, vila och utevistelse och hjälpa till att hålla ordning i miljön.Kvalifikationer
Vi söker dig som har flexibilitet, engagemang och förmåga att snabbt sätta dig in i verksamhetens behov för att bidra till kontinuitet och en trygg vardag för barnen.
Meriterande
• erfarenhet av att jobbat inom förskola
• pedagogisk utbildning
Medarbetarskap i Hallsbergs kommun
Som medarbetare i Hallsbergs kommun förväntas du aktivt arbeta tillsammans med andra för att nå kommunens mål.
Viktiga grundpelare i medarbetarskapet i Hallsbergs kommun är att ta ansvar och bidra till helheten, vara hjälpsam och lösningsorienterad, respektera kompetens och olika perspektiv samt att ha en öppen och tydlig kommunikation.Övrig information
Anställningen är en visstidsanställning på deltid.
Sysselsättningsgrad, kommer att variera beroende på hur många pass man jobbar.
I den här rekryteringen kommer utdrag ur belastningsregistret att begäras. Utdraget beställs från www.polisen.se
och ska gälla för arbete inom förskola och skola.
Sista ansökningsdag är 18 mars.
Varmt välkommen med din ansökan!
Har du skyddade personuppgifter ska du inte ansöka via rekryteringssystemet. Kontakta rekryterande chef för information om hur du går tillväga. Vi undanber oss alla kontakter av annonserings- eller rekryteringsföretag i samband med denna annons.
Fackliga företrädare nås via kommunens kontaktcenter Hallsbergs kommun, 0582-685000 Ersättning
