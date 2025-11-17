Timvikarier till förskola, skola och fritidshem
Utbildningsförvaltningen bedriver verksamhet för 3500 barn och elever inom förskola och pedagogisk omsorg, grundskola, gymnasium, vuxenutbildning samt barn- och elevhälsa. I utbildningsförvaltningen ingår även kommunens kostavdelning.
Inför vårterminen 2026 söker vi flera vikarier inom förskolor, skolor och fritidshem.
Att arbeta som timvikarie är både omväxlande och roligt! Här träffar du många barn under en dag och du är en viktig del i att skapa en trygg och lärande miljö för våra barn och unga.
Är du positiv och flexibel person som har ett intresse för pedagogik? Då kan du vara en av dem vi söker!
Som timvikarie arbetar du både centralt och i ytterområden i kommunen. Du kommer att med kort varsel erbjudas arbete på olika enheter inom din önskade inriktning.
Förskolan
Här arbetar du tillsammans med kollegor i ett arbetslag. Kommunikation är ett av de viktigaste arbetsredskapen när du arbetar här. Förskolan ska, i samarbete med hemmet, skapa bästa möjliga förutsättningar för att varje barn ska få utvecklas och må bra, därför blir kontakten med vårdnadshavare en viktig del i arbetet. Du är en förebild med ett särskilt ansvar att föregå med gott exempel genom en respektfull och trevlig ton. I din roll som vikarie förekommer arbetsuppgifter som matsituationer, hjälpa till med av- och påklädning, utevistelse och planerade aktiviteter som vila, skapande och skogsutflykter.
Skola
I grundskolan arbetar du antingen enskilt med att undervisa en elevgrupp med tillhörande för- och efterarbete, eller tillsammans med ordinarie personal. Du är en viktig förebild med ett särskilt ansvar att föregå med gott exempel genom att uppträda respektfullt och trevligt. Arbetar du som elevassistent kan du antingen följa ett enskilt barn eller stötta en grupp elever.
Fritidshem
Fritidshemmet ska, i samarbete med hemmet, skapa bästa möjliga förutsättningar för att varje barn ska få utvecklas och må bra. Vi hjälps åt att stödja eleverna i leken och att ha god uppsikt över eleverna under deras vistelsetid på fritidshemmet, t.ex. på skolgården. Det viktigt att du tar kontakt med eleverna och lär känna dem. Under skoltid kan det även ingår undervisande arbete eller resurstid.
Anpassad grundskola
På anpassad skola finns fem klasser och ett tillhörande fritidshem. Vi är belägna på Högelidsskolan i östra delen av Mariestad med fina grönområden i anslutning till området. Här ges ett stort individuellt stöd för att möta elevernas behov och för att skapa bästa förutsättningar till lustfyllt lärande. Du har också kontakt med vårdnadshavare i samband med lämning och hämtning av barnen.Kvalifikationer
Att arbeta som timvikarie ställer höga krav på flexibilitet och social kompetens. Oavsett inriktning är det viktigt att vara kommunikativ och att ha ett genuint intresse för barns och elevers lärande.
Vi söker i första hand dig med en eftergymnasial pedagogisk utbildning. Meriterande är erfarenhet inom våra verksamheter och/eller studier på barn och fritidsprogrammet. Har du dessutom annan relevant erfarenhet från barn och unga, kanske från föreningsliv eller övrigt ideellt engagemang, ses det som meriterande.
Du behärskar det svenska språket i både tal och skrift eftersom kommunikation och dokumentation är viktiga arbetsredskap. Vi ser därför att du bör ha avslutade SFI-studier. Intyg/betyg ska uppvisas vid en intervju.
På grund av arbetsmiljöverkets krav ska du ha fyllt 18 år. Körkort B och tillgång till bil är en fördel för att kunna breddas i arbetsområden hos oss.
Bokning av arbetspass
Mariestads kommun använder ett webbaserat bokningsprogram: MEDVIND, för att boka vikarier. Det innebär att du som vikarie får arbetsförfrågningar via sms. Du som vikarie styr själv via en personlig vikariekalender i bokningssystemet, vilka dagar och tider du är tillgänglig för arbete. För att detta ska fungera måste du ha en mobiltelefon för att vi ska kunna kommunicera med dig. Vi använder också den mail du får vid anställning för övergripande information gällande din anställning.
Om ansökan
När du gör din ansökan vill vi ha ett cv där dina tidigare meriter framgår. Det personliga brevet kan du däremot utesluta, istället får du besvara några urvalsfrågor. Bifoga kopia på intyg och betyg i ansökan samt namn, arbetsplats och telefonnummer på minst en referent. Vi sparar din ansökan under hela ansökningsperioden och återkommer om det blir aktuellt med intervju.
Vi lägger stor vikt vid goda referenser och personliga egenskaper där ett positivt förhållningssätt och ett gott bemötande värdesätts. Vid ett anställningserbjudande ska du visa upp ett utdrag från Polismyndighetens belastningsregister: "Utdrag för arbete inom skola eller förskola 442.5". Utdraget kan begäras som endera papperspost eller digital post.
Varmt välkommen med din ansökan!
ÖVRIGT
Mariestad är framtidskommunen med tydlig riktning, vi ska växa! Vi står i startgroparna för en mycket spännande resa med planerade storsatsningar inom flera områden. Etableringarna kommer att innebära stora möjligheter för platsen och organisationen att växa och utvecklas. Vill du vara med och skapa drömlägen tillsammans? Välkommen med din ansökan och bli en del av vårt lag när vi formar framtidens Mariestad!
Undrar du vad som finns att göra och se när du inte jobbar hos oss? Gå in på www.livetiskaraborg.se
och upptäck alla Skaraborgs möjligheter.
I denna rekrytering har vi tagit ställning till var och hur den aktuella tjänsten ska synas. Vi undanber oss därför bestämt kontakter från extern rekryteringshjälp. Ersättning
