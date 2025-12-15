Timvikarier till förskola och skola, Sandvikens kommun
I Sandvikens kommun arbetar 3 500 superhjältar inom 240 olika yrken. Ledare och medarbetare som varje dag formar vår gemensamma framtid och bidrar till välfärden för Sandvikens 39 000 invånare. Som varje dag gör varandra bättre och Sandviken till en attraktiv plats att arbeta, leva och växa i.
Är du nyfiken på att läsa mer om Sandvikens kommun som arbetsgivare och hur det är att arbeta hos oss? Besök gärna våra sidor: https://sandviken.se/arbete-och-karriar
Sandvikens kommun erbjuder utbildning för barn och elever i hela kommunen, från förskola till årskurs 9. Våra verksamheter finns både i tätort och på landsbygden, med goda möjligheter till samarbete och utveckling. Vi arbetar för en trygg och stimulerande lärmiljö där varje barn och elev ges möjlighet att växa.
Publiceringsdatum2025-12-15Arbetsuppgifter
Som timvikarie är du en viktig del av det dagliga arbetet i våra förskolor och skolor. Du ersätter ordinarie personal vid korttidsfrånvaro, ofta vid kort varsel. Rollen innebär att vara aktiv i lärande och social utveckling samt delta i utomhusaktiviteter, oavsett väder.
I förskolan (barn 1-5 år) bidrar du genom att:
* Stötta barn i lek, samlingar och planerade aktiviteter
* Hjälpa till vid måltider, blöjbyten och toalettbesök
I skolan (förskoleklass-åk 9) bidrar du genom att:
* Leda lektioner och följa planering
* Stötta vid fritidshem i de yngre åldrarna
Vi gör varandra bättre genom att:
* Samarbeta och ta vara på varandras kompetenser
* Skapa en inkluderande och trygg miljö
* Vara flexibla och lösningsfokuseradeKvalifikationer
Arbetet som timvikarie innebär att snabbt kunna sätta sig in i nya miljöer och skapa trygghet för barn och elever. Det kräver god samarbetsförmåga, flexibilitet och förmåga att ta ansvar. Att kunna följa instruktioner, kommunicera tydligt och vara lyhörd i mötet med barn, elever och kollegor är centralt. För att trivas i rollen behöver du vara närvarande, ha ett respektfullt förhållningssätt och bidra till en positiv lärmiljö där både undervisning och social utveckling står i fokus.
För uppdraget krävs:
* Gymnasieexamen med godkända betyg i svenska, engelska och matematik eller motsvarande
* Goda kunskaper i svenska, både muntligt och skriftligt
* Tillgänglighet för arbete inom hela kommunen
Vi ser gärna att du har erfarenhet av att leda barn eller ungdomar, till exempel genom praktik, föreningsliv eller tidigare arbete. Pedagogisk utbildning samt lärar- eller förskollärarlegitimation är också meriterande. Körkort och tillgång till bil underlättar arbetet.
Innan anställning kan påbörjas krävs att du visar upp ett giltigt utdrag ur belastningsregistret för arbete inom skola och förskola. Du ansöker om utdraget via Polisens webbplats: https://polisen.se
Vad händer efter att du sökt?
Efter sista ansökningsdag gör vi ett urval. Om du blir aktuell att gå vidare i rekryteringsprocessen blir du inbjuden till ett informations- och intervjutillfälle där du behöver ha med:
* Utdrag från belastningsregistret
* Giltig ID-handling (svenskt pass, nationellt ID eller personbevis)
* Gymnasiebetyg eller andra relevanta intyg
Under träffen får du information om arbetet och vad det innebär att vara timvikarie, samt deltar i en kort intervju. Därefter kontaktar vi eventuellt referenser.
Informations- och intervjutillfällen sker följande datum:
* Onsdag 14 januari kl. 13-16.30
* Fredag 16 januari kl. 8-12
Välkommen med din ansökan!
Om du har skyddad identitet ber vi dig att inte skicka in din ansökan digitalt via vårt rekryteringssystem. Mer information om hur du istället går tillväga finns på www.sandviken.se/ledigajobb
