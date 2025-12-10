Timvikarier till förskola, fritidshem och grundskola
2025-12-10
Välkommen till Härjedalens kommun!
Vad roligt att du vill arbeta hos oss. Tycker du att det är viktigt att möta våra målgrupper med respekt och på ett professionellt sätt så kommer du passa in fint. Som medarbetare får du friskvårdstimme och friskvårdsbidrag samt ersättningar i samband med högskolestudier. Du får också möjligheten att tillsammans med engagerade kollegor arbeta för fortsatt utveckling av våra verksamheter. Kommunen är ett förvaltningsområde för det samiska språket och kommunkontoren finns i Sveg, Hede och Funäsdalen.
Funderar du på att bosätta dig i Härjedalen är du hjärtligt välkommen att kontakta inflyttarservice via e-post: flyttahit@herjedalen.se
eller via vår växel, telefon: 0680-161 00.
Vi tar emot din jobbansökan digitalt i vårt rekryteringssystem. Om du har skyddade personuppgifter, kontakta en HR-Strateg, via vår växel, så får du hjälp med hur du söker arbete på ett säkert sätt. Vi undanbeder oss kontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av jobbannonser.
Vi söker nu timvikarier till Funäsdalen, Bruksvallarna, Sveg och Lofsdalen!
Som timvikarie erbjuds du ett omväxlande arbete i mötet med barn, elever, pedagoger och vårdnadshavare.
Ingen dag är den andra lik - vilket gör jobbet utmanande, utvecklande och roligt.
Bifoga ditt CV, referens, var du är intresserad av att jobba och ett kort personligt brev. För att kvalitetssäkra rekryteringen ber vi dig skicka in ansökan digitalt.
För att arbeta i förskola, fritidshem och grundskola ska du visa upp giltigt utdrag ur belastningsregistret. Du kan beställa ditt utdrag via e-tjänster på polisens hemsida om du har giltigt BankID samt tillgång till digital brevlåda.
Ta med utdraget vid en intervju.
Vi rekryterar löpande, välkommen med din ansökan!Publiceringsdatum2025-12-10Dina arbetsuppgifter
• Du bidrar till att det dagliga pedagogiska arbetet fungerar väl för barn och elever.
• Du är där för att utmana och stötta barnen i deras utveckling och lärande.
Som lärarvikarie ansvarar du för undervisningen för en grupp elever vid ordinarie lärares frånvaro.
Vi använder systemet TimeCare Pool där du genom att styra din tillgänglighet bestämmer när och hur mycket du vill jobba.KvalifikationerKvalifikationer
• Du har fyllt 18 år.
• Du har god förmåga i det svenska språket, i både tal och skrift.
Meriterande:
• Du har utbildning eller erfarenhet inom yrkesområdet.Dina personliga egenskaper
• Du har lätt för att samarbeta med olika pedagoger, har ett gott bemötande samt förmåga att skapa goda professionella relationer till barn, elever, vårdnadshavare och kollegor.
• Du är engagerad, handlingskraftig och har barn och elever i fokus.
• Du är lösningsfokuserad och har en positiv inställning till ditt arbete.
• Du har lätt för att anpassa dig till ändrade omständigheter och är lyhörd för olika behov som kan uppstå.
Stor vikt läggs vid personlig lämplighet
Kontaktinformation
Rikard Mattsson, Enhetschef Resurscenter, 0680 - 163 02
Rekrytering, Bemanning- och rekryteringsplanerare, rekrytering@herjedalen.se
Fackliga representanter, Kommunväxeln, 0680 - 161 00
Arbetsplats
846 72 Funäsdalen Ersättning
Fast lön
Sista dag att ansöka är 2026-01-31
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "5052018633".
Detta är ett deltidsjobb.
Härjedalens kommun (org.nr 212000-2510), http://www.herjedalen.se
Kommunväxeln
Fackliga representanter 0680 - 161 00 Jobbnummer
9636757