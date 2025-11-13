Timvikarier till Eneborgsvägens barn- och ungdomsboende i Värsås
2025-11-13
, Tibro
, Tidaholm
, Götene
, Skara
, Skara
Nu söker vi boendestödjare till vårt team på Eneborgsvägen. Vi erbjuder utbildning och ett utvecklande jobb där du är med och gör skillnad! Om Eneborgsvägen
Eneborgsvägen LSS-boende vänder sig till barn och ungdomar med diagnos inom autismspektrum och intellektuell funktionsnedsättning. Vi arbetar individanpassat utifrån Nytidas ramverk för pedagogik som bygger på lågaffektivt bemötande, tydliggörande pedagogik och alternativ och kompletterande kommunikation (AKK). Målet är att ge dig stödet du behöver för att bli allt mer självständig och förberedd för livet som vuxen. Verksamheten ligger i Värsås utanför Skövde och hos oss bor fem ungdomar i åldrarna 11-18 år.
Vårt geografiska läge ger oss goda förutsättningar för både friluftsliv i närområdet och aktiviteter i till exempel Skövde, Skara och andra närliggande orter, som det även finns goda bussförbindelser till. Närmsta hållplats ligger 450 meter från boendet och därifrån tar det 17 minuter till Skövde.
Eneborgsvägens LSS - boende
Om rollen I rollen som boendestödjare utgår du från de boendes individuella behov och önskemål och ger stöd i det dagliga livet utifrån ett pedagogiskt förhållningssätt. Tillsammans med övriga medarbetare arbetar du med målet att göra dagen meningsfull och innehållsrik. Du stödjer och vägleder med bland annat personlig omvårdnad, måltider, medicinhantering, städning, samhällskontakter och kommunikation. En viktig del i arbetet är att stimulera och motivera den boende till att utveckla sina förmågor och att skapa möjligheter till en aktiv och meningsfull fritid. I dina uppgifter ingår även att dokumentera och planera utifrån genomförandeplaner. Arbetstiden är förlagd dagtid, kvällstid, natt, helger samt sovande jour.
Du har en samordnare nära dig som delar av sin tid arbetar i verksamheten. Det kan även vara en framtida karriärmöjlighet för dig.
Din erfarenhet och kunskap Du som söker har gymnasieutbildning inom vård och omsorg eller annan likvärdig utbildning. Du har goda kunskaper i svenska i både tal och skrift, god datorvana och erfarenhet av dokumentation. Det är meriterande om du har erfarenhet av att arbeta med målgruppen. I övrigt är inte ditt CV det viktigaste. Om du har rätt egenskaper och personlig lämplighet ger vi dig stöd och möjlighet att växa. Vi eftersträvar en personalgrupp sammansatt av olika utbildningsbakgrund, ålder och kön för att möta olika behov av stöd hos ungdomarna. Exempel på utbildningsbakgrund för medarbetarna i verksamheten är stödpedagog, vård- och omsorgsprogrammet, specialpedagog och undersköterska. Vi rekryterar omsorgsfullt och lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Du har en positiv grundsyn, är stresstålig, orädd och har ett starkt engagemang för människor och är ansvarstagande. Du trivs med att jobba i team och arbetar prestigelöst, stöttar dina kollegor samtidigt som du är duktig på att jobba individanpassat. Du har alltid våra kunders bästa som utgångspunkt i allt du gör. Du värdesätter olikheter och förstår hur olika bakgrund, kultur och grupptillhörighet kan påverka en själv och andra.
Inom Nytida är vi i ständig utveckling. Hos oss kan du växa som person samtidigt som du gör skillnad för andra. Vår kultur genomsyras av våra värderingar - respekt, ansvar, enkelhet och kunskap.
Det här får du hos oss:
Förmånsportal med rabatter och erbjudanden
Via Lära erbjuder vi internutbildningar för våra medarbetare, till exempel utbildningar inom diagnoser och lågaffektivt bemötande. Lära erbjuder även introduktionsutbildningar med innehåll som rör den dagliga verksamheten.
Ledarskapsutbildade chefer nära dig
En gemensam pedagogik för att ge den bästa omsorgen och stödet till våra omsorgstagare
Karriär- och utvecklingsmöjligheter
Friskvårdsbidrag och skobidrag
Kollektivavtal
Anställningsform: Särskild visstidsanställning, vikariat Lön: Vi tillämpar individuell lönesättning Tillträdesdag: Enligt överenskommelse Sista dag att ansöka är 2025-11-30 Registerkontroll: Utdrag ur belastningsregister behövs uppvisas vid en eventuell anställning.
Som en del av vårt arbetsmiljöarbete kan slumpmässiga drogtester förekomma.
Tove Eriksson, 0763-12 97 81 Facklig kontakt: Kommunal, www.kommunal.se
Vill du läsa mer om hur det är att jobba inom Nytida klicka här.
Om du blir kallad till en intervju behöver du kunna styrka att du har rätt att arbeta i Sverige, genom att uppvisa att du har medborgarskap inom EU/EES eller ett giltigt arbetstillstånd.
Nytida ger stöd till barn, unga och vuxna för hela livets behov inom funktionsnedsättning och psykosocial problematik. Vi erbjuder boende, daglig verksamhet, stöd till individ och familj samt skola på cirka 400 enheter runt om i landet. Vi ska vara kvalitetsledande i allt vi gör och vår vision är att göra världen lite bättre, en människa i taget. Våra medarbetare arbetar med varje persons livskvalitet och trygghet i fokus. Nytida ingår i företagsgruppen Ambea. www.nytida.se Ersättning
