Timvikarier till daglig verksamhet LSS i Nacka kommun
Nacka kommun, Välfärd samhällsservice, Omsorg och assistans / Vårdarjobb
2025-09-18
Söker du ett meningsfullt och utvecklade extrajobb där arbetstiderna är förlagda endast på dagtid? Är du en lyhörd lagspelare med tidigare erfarenhet av målgruppen inom LSS?
Vi söker engagerade timvikarier som vill jobba extra på en eller flera av våra fyra dagliga verksamheter i Nacka kommun.
Välkommen med din ansökan!
Ditt uppdrag
Vi söker nu timvikarier till våra verksamheter inom daglig verksamhet.
Daglig verksamhet vänder sig till vuxna personer med funktionsnedsättning som omfattas av LSS. Här erbjuds olika sysselsättningar, alltifrån natur och miljö, utevistelser, bild och form, matlagning, musikverksamhet till rörelseträning. Som sommarvikarie inom daglig verksamhet är dina arbetsuppgifter att stödja deltagarna genom att planera, iordningställa och handleda dem efter varje individs behov, t.ex. genom stöd vid social aktivitet, användandet av kommunikationsredskap, måltider och hygienrutiner.
Målsättningen är att alla som besöker våra verksamheter ska få en meningsfull fritid eller sysselsättning utifrån den enskildes behov och förutsättningar. Du behöver vara flexibel och kunna arbeta på flera dagliga verksamheter. Introduktion sker alltid på respektive verksamhet och arbetstiderna är förlagda på dagtid.
Läs gärna mer om https://www.nacka.se/valfard-samhallsservice/omsorg-och-assistans/daglig-verksamhet/
här.
Din erfarenhet
För att vara aktuell för tjänsten är det ett krav att du:
- goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift
- har god fysisk förmåga
- är minst 18 år
- erfarenhet av målgruppen LSS
Det är meriterande om du har:
- relevant utbildning
- dokumentations- och datorvana
Är det här du?
Som person är du pedagogisk, lugn och kan skapa en trygghet runt kunderna. Du är bra på att anpassa ditt arbetssätt efter varierande situationer samt har en god kommunikativ förmåga. Ditt arbete och agerande ska alltid ha individens behov i fokus. Vi ser också att du är engagerad, lyhörd och en god lagspelare som även kan arbeta självständigt. Det är viktigt att du har ett flexibelt förhållningssätt och vill stötta dina kollegor. Vi ser gärna att du är kreativ och har förmåga att hitta på nya aktiviteter.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Vi erbjuder
I Nacka får du möjlighet att arbeta i en kommun som vill vara bäst i Sverige på att vara kommun, och som har öppenhet och mångfald som sin vision och en grundläggande värdering att lita på människors kunskap, vilja och förmåga.
Som timvikarie kommer du att ha din anställning på Stab kompetensförsörjning som har som primär arbetsuppgift att samordna och kvalitetssäkra bemanningen av omsorgspersonal vid korttidsfrånvaro och månads- eller timvikariat.
Utdrag ur belastningsregistret
I enlighet med Nacka Socialnämndens beslut krävs ett utdrag ur Polisens belastningsregister i samband med anställning. https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/barn-med-funktionsnedsattning/.
Begär "digitalt registerutdrag" till din digitala brevlåda i samband med att du skickar in din ansökan för att underlätta i rekryteringsprocessen.
Om anställningen
- Tjänstgöring dagtid, mån-fre
- För att skapa kontinuitet för våra kunder behöver du kunna arbeta minst 5 pass per månad
Intresserad?
Om du vill bli en del av Nacka kommun, tveka inte att skicka in din ansökan! Om du vill veta mer om tjänsten är du välkommen att kontakta rekryteringsspecialister Ebba Sjöqvist på ebba.sjoqvist@nacka.se
eller Helena Söderström på helena.soderstrom@nacka.se
Rekryteringsprocessen består av gruppintervju och referenstagning. Vi tar endast emot ansökningar via vårt rekryteringssystem. I denna process har vi valt att rekrytera utan det personliga brevet. Du kommer i stället att få svara på ett antal frågor i samband med din ansökan.
Urvalet kommer att ske löpande och denna tjänst kan komma att tillsättas före ansökningstidens utgång.
Vi ser fram emot att få din ansökan!
Nacka är en av Sveriges mest attraktiva och välrenommerade kommuner. Med fokus på mål, resultat, hållbart medarbetarengagemang och ständig utveckling strävar Nacka efter att bli bäst på att vara kommun. Nacka kommun är arbetsgivaren för dig som med stor frihet förnyar och gör skillnad.
Välfärd Samhällsservice ansvarar för kommunens produktion av välfärdstjänster och driver bland annat särskilda boenden för äldre och personer med särskilda behov, dagliga verksamheter, fritidsgårdar, musikskola och kulturhus. Totalt har vi drygt fyrtio enheter inom fyra affärsområden med 1400 medarbetare och tillsammans omsätter vi cirka 600 miljoner kronor. Vår service präglas av effektivt resursutnyttjande, starkt medborgarinflytande och stor valfrihet. Inom alla verksamheter är ambitionen att skapa de bästa förutsättningarna för kreativitet, innovation och kunskapsdelning. Ersättning
Individuell lönesättning Så ansöker du
