Timvikarier till Berzeliusskolans anpassade gymnasieskola
2025-09-02
Tjänsten är placerad inom Utbildningsförvaltningen som är en av åtta förvaltningar i Linköpings kommun. Vi arbetar för att erbjuda en utbildning med hög kvalitet, från förskola till vuxenutbildning, som ger Linköpingsborna de bästa förutsättningarna att växa, utveckla sina kunskaper och nå sin fulla potential.Vill du förgylla vardagen och förbättra livskvaliteten för Linköpingsborna? Hos oss kan du göra en viktig skillnad och bidra till att göra Linköping till en bättre plats. Välkommen till oss!
Dina arbetsuppgifter
Som timvikarie på Berzeliusskolans anpassade gymnasieskola hoppar du in då ordinarie personal har sjukfrånvaro.
Du stödjer eleverna i deras skolvardag, vilket betyder att du är med under hela dagen och stöttar eleven mot sina individuella läroplansmål, under lektionen, raster, matsituation och eventuellt vid olika omvårdnadssituationer.
Alla våra elever har en intellektuell funktionsnedsättning och ibland tillkommer flera diagnoser så som tex autism, vilket gör att man behöver vara flexibel och ha en viss fingertoppskänsla i sin roll som elevassistent och kunna anpassa sitt förhållningssätt utifrån eleven och gruppens behov. Du medverkar till att det blir en lugn, trygg, förutsägbar lärmiljö runt eleverna.
Din arbetsplats
Berzeliusskolan ligger centralt i Linköping, i stadsdelen Vasastaden, med tio minuters promenad från Resecentrum.
På anpassad Gymnasieskola går idag 90 elever på de olika program som erbjuds. De Nationella programmen, Samhälle, Natur och Språk, programmet för Estetiska Verksamheter och de Individuella programmen.
På Berzeliusskolan vill vi stimulera till en social gemenskap och till att eleverna får utveckla förmågor både individuellt och tillsammans med andra. Här arbetar lärare och elevassistenter i team runt en klass för att ge eleverna en trygg och lärorik skoldag.
Du som söker
Du som söker har en avslutad utbildning inom barn och fritidsprogrammet från gymnasiet eller vuxenutbildningen och/eller en undersköterskeutbildning.
Du har en god kommunikativ förmåga i tal och skrift i det svenska språket. Detta för att du enligt läroplanen (GySär 2013) ska medverka i att stödja eleven i sin språk, kommunikation, läs och skrivutveckling.
Du har en god förståelse för människors olikheter och förhåller dig till dem på ett lyhört och smidigt sätt i undervisning och i skolans vardag. Du skapar goda relationer och har lätt för att samarbeta. För att trivas i tjänsten behöver du vara prestigelös som person, använda dig av ett lågaffektivt bemötande och vara nyfiken på att lära och sätta dig in i olika slags alternativ kommunikation.
Övrig information
Tillträde: Enligt överenskommelse
Anställningsform: Tidsbegränsad anställning
Sysselsättningsgrad: Vid behov
Antal lediga befattningar: 2
Ref. nr: 15808
