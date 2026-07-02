Timvikarier till Avdelning för Funktionsstöd,Hemvård, Vård & omsorgsboende
Gällivare kommun / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Gällivare Visa alla vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb i Gällivare
2026-07-02
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eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Gällivare kommun i Gällivare
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eller i hela Sverige Publiceringsdatum2026-07-02Beskrivning av verksamheten
Som timvikarie i Socialförvaltningen arbetar du de timmar som verksamheten har behov när ordinarie personal är frånvarande. Insatser ges dygnet runt, alla dagar på året, till personer som behöver stöd i sitt dagliga liv. Socialförvaltningen har sin verksamhet inom
Hemvård – hemtjänst.
Vård- och omsorg – äldreomsorg.
Funktionsstöd – funktionsnedsättning och psykiatri. Dina arbetsuppgifter
Du arbetar enligt brukarens genomförandeplan. Arbetsuppgifterna är varierande och du ska alltid ge en god vård och omsorg utifrån den enskildes behov.
Många av våra arbetsplatser kräver att personalen har medicindelegering. Du får utbildning till det som är både praktisk och digital.
Du ska dokumentera i brukares journal enligt Socialtjänstlagen.
Du använder systemet Time Care Pool där du själv administrerar din tillgänglighet för arbete och får förfrågningar därefter. Kvalifikationer
Du ska vara genuint intresserad av att arbeta med människor. Ha förmågan att ge ett professionellt bemötande som är präglat av empati och respekt för brukaren. Som timvikarie är det viktigt att du är flexibel, ansvarstagande och pålitlig för både brukare och ordinarie personal. Vi värdesätter att du har en bra samarbetsförmåga och en positiv drivkraft.
Vi söker främst dig med utbildning inom vård och omsorg eller annan utbildning som arbetsgivaren bedömer likvärdig. Eller du som har erfarenhet av arbete inom stöd, service, vård och omsorg. Du måste vara minst 18 år. För att klara arbetet krävs tillräckliga kunskaper i svenska i tal och skrift samt att du har god digital kompetens.
Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
Inom ramen för den nationella minoritetsspråkslagen är Gällivare kommun förvaltningskommun för samiska, meänkieli och finska. Kunskaper i något av dessa språk är meriterande vid ansökan om anställning i Gällivare kommun.
Krav
Uppvisande av legitimation är obligatoriskt.
Giltigt arbets- och uppehållstillstånd om du ej är EU medborgare.
Körkort B till hemtjänsten, landsbygden och viss verksamhet inom funktionsstöd.
Uppvisande av belastningsregister för arbete inom Avdelningen Funktionsstöd.
För att få titeln undersköterska måste du uppvisa intyg från Socialstyrelsen att du är legitimerad undersköterska.
Bifoga betyg samt tjänstgöringsintyg om du har tidigare erfarenhet från vården.
Uppge 2st referenser, önskvärt från tidigare chef eller arbetsledare. Anställningstyp/arbetstider
Intermittent anställning.
Tillgänglighet minst två dagar i veckan är önskvärt.
Det finns även möjlighet till längre vikariat på schema. Ersättning
Timlön, vi tillämpar individuell lönesättning enligt avtal.
Tillträde / Ansökan
Enligt överenskommelse.
Till din ansökan vill vi ha med ett CV. Vid anmodan lämnas originalhandlingar.
Upplysningar
Administratör Pia Möttönen 0970–818 509
Administratör Camilla Nordmark 0970–818 786
Mailkontakt: mailto:timvikariesoc@gallivare.se
Fackliga företrädare
Kommunal 0970–818 000
Varmt välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-12-29 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivare Gällivare Kommun
(org.nr 212000-2726)
982 81 GÄLLIVARE Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Gällivare Kommun Jobbnummer
9989864