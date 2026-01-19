Timvikarier till Avd. för Funktionsstöd, Hemvård, Vård och omsorgsboende
Socialförvaltningen söker månadsvikarier som kan jobba under sommarperioden juni-augusti. Insatser ges dygnet runt, alla dagar på året, till personer som behöver stöd i sitt dagliga liv. Socialförvaltningen har sin verksamhet inom Hemvård (hemtjänst), Vård- och omsorg (boende för äldre) samt inom Funktionsstöd (tex. gruppbostad, daglig verksamhet, p-ass, LSS och SOL).
Fördelar med att vara månadsanställd:
Som månadsvikarie får du månadslön - en tryggare inkomst än om du arbetar som timanställd
Du arbetar enligt ett fastställt schema - garanterat arbete jämfört med om du arbetar som timanställd
Du får ta del av personalförmåner vid 3 månaders anställning - gratis bad, gymkort
Här kan du läsa mer om Gällivare kommun som arbetsgivare: Jobb, praktik och ideellt arbete | Gällivare kommunDina arbetsuppgifter
Du arbetar enligt brukarens genomförandeplan. Arbetsuppgifterna är varierande och du skall alltid ge en god vård och omsorg utifrån den enskildes behov.Kvalifikationer
Vi söker dig som har erfarenhet eller intresse av att arbeta inom vård, stöd och omsorg. Meriterande är vård- och omsorgsutbildning eller annan utbildning som arbetsgivaren bedömer som likvärdig. Vi värdesätter att du har en bra samarbetsförmåga och en positiv drivkraft i mötet med de personer som behöver stöd och hjälp. Du är flexibel, ansvarstagande och har tålamod, du ska vara minst 18 år. Stor vikt kommer att läggas vid personliga egenskaper. Du behöver tillräckliga kunskaper i svenska både i tal och skrift samt god digital kompetens. De flesta av våra arbetsplatser kräver att personalen har medicindelegering och utbildningen för det är både praktisk och digital. Inom ramen för den nationella minoritetsspråkslagen är Gällivare kommun förvaltningskommun för samiska, meänkieli och finska. Kunskaper i något av dessa språk är meriterande vid ansökan om anställning i Gällivare kommunKvalifikationer
Uppvisa legitimation är obligatoriskt.
Uppvisa ett giltigt arbets- och uppehållstillstånd om du ej är EU medborgare.
Körkort B till hemtjänsten, landsbygden och viss verksamhet inom funktionsstöd. Uppvisande av körkort är obligatoriskt om du anställds inom områden där körkort krävs.
Uppvisa belastningsregister för arbete inom Avdelning för Funktionsstöd med barn under 18 år.Anställningstyp/arbetstider
Månadsanställning juni-augusti. Ersättning
Månadslön. Vi tillämpar individuell lönesättning enligt avtal.
Anslökan
Med din ansökan vill vi ha CV och personligt brev, samt två referenser. Vid anmodan lämnas originalhandlingar. Rekrytering sker löpande så skicka in din ansökan så snart som möjligt
Tillträde: Enligt överenskommelse.
Sista ansökningsdag 2026-03-31
Upplyningar
Administratör nyrekrytering Pia Möttönen 0970-818 509
Administratör nyrekrytering Camilla Nordmark 0970-818 786
Mailkontakt: timvikariesoc@gallivare.se
Fackliga företrädare
Kommunal
