Timvikarier Sudergården Burgsvik Sommaren 2026
2026-04-22
Vi söker sommarvikarier till äldreboendet Sudergården i Burgsvik på södra Gotland.
Vi söker dig som kan jobba dag/kväll och ev. natt vid behov under sommarperioden.
Sudergården är ett boende för 30 personer beläget i Burgsvik på södra Gotland.
Är du en person som ser och förstår andra människors behov, är du omhändertagande och intresserad av att jobba med äldre.Då kan du vara rätt person för oss.
Välkommen med din ansökan redan idag, vi håller intervjuer löpande under ansökningstiden.Publiceringsdatum2026-04-22Dina arbetsuppgifter
Som undersköterska/vårdbiträde ansvarar du för att ge våra boende en god vård och omsorg av hög kvalitet i enlighet med vad som har överenskommits i den individuellt uppsatta genomförandeplanen. Detta omfattar bland annat:
Personlig omvårdnad och omsorg
Att tillvarata den boendes egna resurser
Aktivering och social samvaro samt utevistelse
Att förbereda, laga och servera måltider
Tvätt av kläder och städ i de boendes lägenheter
Dokumentation
Delegerade HSL-uppgifter

Kvalifikationer
Genomförd eller pågående utbildning till undersköterska eller vårdbiträde är meriterande likaså erfarenhet av äldreomsorg.
Du är ansvarstagande och engagerad i ditt arbete och vill arbeta med den boende i centrum. Du klarar av att arbeta i växlande tempo och du vill skapa innehållsrika dagar för de som bor hos oss .
Du behärskar det svenska språket väl i både tal och skrift.
Du är en god kollega och medarbetare med hög arbetsmoral.
Körkort är inte nödvändigt för arbetet i sig men då bussförbindelserna är undermåliga kommer det behövas för transport till och från arbetet.
Sista dag att ansöka är 2026-05-22
E-post: eva.gunnarsson@attendo.se Arbetsgivare Attendo Sverige AB
(org.nr 556148-5169)
Suderkvior 16
)
623 35 BURGSVIK
För detta jobb krävs körkort.
Sudergården
9868840