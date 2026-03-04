Timvikarier/sommarvikarie sökes till ung man utanför Tomelilla
Furuboda Assistans AB / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Tomelilla Visa alla vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb i Tomelilla
2026-03-04
Om arbetsplatsen
Furuboda Assistans är en privat assistansanordnare i södra Sverige med rötter i den ideella Föreningen Furuboda. Bolaget skapades år 2005 och är ett växande företag. I dagsläget består Furuboda Assistans av ca 600 medarbetare. Vi strävar efter att vara ett föredöme inom hållbart företagande. För oss handlar hållbart företagande om att ha ett starkt kundfokus, välmående personal samt att eftersträva en låg klimat- och miljö-påverkan, samhällsengagemang och lönsamhet genomsyrar alla delar av vår verksamhet. Publiceringsdatum2026-03-04Dina arbetsuppgifter
Vi söker personliga assistenter, timvikarier, till vår kund, en ung man som bor med sin familj strax utanför Tomelilla. Vi söker timvikarier som även kan stötta upp i sommar under ordinarie personals semester. Du kommer att vara behjälplig och stötta kunden med allt förekommande i kundens liv och vardag. Arbetspassen är fördelade på över hela dygnet med viss jour på natten. Kvalifikationer
Du som sölker måste vara ansvarfull och engagerad med kundens bästa i fokus. Erfarenhet av LSS/vård-omsorg är en merit och gärna erfarenhet av epilepsi. Personlig lämplighet är viktig utifrån primärt relationen med kunden men åven utifrån att arbeta i familjens hem. Djur finns i hemmet och på gården. Körkort är ett krav,. Övrig information
Som anställd på Furuboda Assistans blir du erbjuden ett meningsfullt arbete med trygg anställning, friskvårdsbidrag på 2500 kronor, utbildningar och möjlighet till att utvecklas i ditt uppdrag. Vi tycker det är viktigt att medarbetare känner glädje och gemenskap på jobbet, och erbjuder därför en rad olika aktiviteter. Hos oss får du precis som våra kunder vara precis den du är. Vi har kollektivavtal och är medlemmar i IfA, Intresseföreningen för assistansberättigade, och möter deras höga kvalitetskrav som IfA-godkänd anordnare av personlig assistans Ersättning
Timlön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-27 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Furuboda Assistans AB
(org.nr 556682-3638) Tillgång till bil
För detta jobb krävs att du har tillgång till en egen bil. Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
Enhetschef
Marlena Kalita Rosdahl marlena.kalita-rosdahl@furuboda.se Jobbnummer
9778075