Timvikarier/sommarvikarie sökes till ung man utanför Tomelilla
Furuboda Assistans AB / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Tomelilla
2025-08-27
Om arbetsplatsen
Furuboda Assistans är en privat assistansanordnare i södra Sverige med rötter i den ideella Föreningen Furuboda. Bolaget skapades år 2005 och är ett växande företag. I dagsläget består Furuboda Assistans av ca 600 medarbetare. Vi strävar efter att vara ett föredöme inom hållbart företagande. För oss handlar hållbart företagande om att ha ett starkt kundfokus, välmående personal samt att eftersträva en låg klimat- och miljö-påverkan, samhällsengagemang och lönsamhet genomsyrar alla delar av vår verksamhet. Publiceringsdatum2025-08-27Dina arbetsuppgifter
Vi söker personliga assistenter, timvikarier, till vår kund, en ung man som bor med sin familj strax utanför Tomelilla. Du kommer att vara behjälplig och stötta med allt förekommande i kundens liv och vardag. Arbetspassen är fördelade på över hela dygnet med viss jour på natten. Det finns möjlighet om allt funkar bra i samspel med kunden, att ha två fasta schemalagda pass i veckan. De passen är i nuläget onsdag-torsdag kl 18-08 med viss jour. Det kan ev framöver finnas möjligheter att utöka med ytterligare schemalagda passKvalifikationer
Du som sölker måste vara ansvarfull och engagerad med kundens bästa i fokus. Erfarenhet av LSS/vård-omsorg är en merit och gärna erfarenhet av epilepsi. Personlig lämplighet är viktig utifrån primärt relationen med kunden men åven utifrån att arbeta i familjens hem. Djur finns i hemmet och på gården. Körkort är ett krav,. Övrig information
Som anställd på Furuboda Assistans blir du erbjuden ett meningsfullt arbete med trygg anställning, friskvårdsbidrag på 2500 kronor, utbildningar och möjlighet till att utvecklas i ditt uppdrag. Vi tycker det är viktigt att medarbetare känner glädje och gemenskap på jobbet, och erbjuder därför en rad olika aktiviteter. Hos oss får du precis som våra kunder vara precis den du är. Vi har kollektivavtal och är medlemmar i IfA, Intresseföreningen för assistansberättigade, och möter deras höga kvalitetskrav som IfA-godkänd anordnare av personlig assistans Ersättning
Timlön
Sista dag att ansöka är 2025-09-05
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Furuboda Assistans AB
(org.nr 556682-3638) Tillgång till bil
För detta jobb krävs att du har tillgång till en egen bil. Körkort
Kontakt
Enhetschef
Enhetschef
Marlena Kalita Rosdahl marlena.kalita-rosdahl@furuboda.se
9479164